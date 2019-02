Flere kvæstede: Båd fra Esbjerg-rederi i kollision med fragtskib

Skibet World Bora fra Esbjerg-rederiet World Marine Offshore sejlede tirsdag sammen med et 80 meter langt fragtskib i Østersøen. Første forlydener gik på svært tilskadekomne, men rederidirektør oplyser, at hans ansatte skulle være på vej ud af hospitalet på den tyske ø Rügen.

Esbjerg: Et mandskabsfartøj fra det esbjergensiske rederi World Marine Offshore, der sejler ansatte til og fra deres arbejdsplads på havvindmølleparker, kolliderede tirsdag morgen omkring klokken 7.30 med et 81 meter langt fragtskib i Østersøen få sømil fra den tyske ø Rügen.

Samtlige 15 ombord på den 30 meter lange World Bora, som er en såkaldte Crew Transfer Vessel (CTV) - heraf 4 besætningsmedlemmer og 11 teknikere på vej til servicearbejde på havvindmølleparken Wikinger - er kommet til skade. Fem er let tilskadekomne, mens ti har pådraget sig svære kvæstelser.

Det oplyser havnepolitiet i Mecklenburg Vorpommern.

En redningsbåd fra den tyske redningstjeneste, Die Seenotretter, var først til stede på ulykkesstedet for at tilse de tilskadekomne. Efterfølgende er samtlige ombord overført til hospitalet i Rügen. Ifølge havnepolitiets oplysninger på Facebook var to så slemt tilskadekomne, at de er transporteret til hospitalet med helikopter.

Ingen ombord på fragtskibet kom til skade ved sammenstødet. Årsagen til kollisionen undersøges af havnepolitiet i Mecklenburg-Vorpommern.

JydskeVestkysten har været i kontakt med Lars-Christian Zøhner, administrerende direktør i World Marine Offshore. Han henviser til, at rederiet vil foretage en opdatering omkring hændelsen senere onsdag. Han oplyser dog, at ingen er kommet livsfarligt til skade, og hans ansatte skulle være på vej ud af hospitalet, ligesom han påpeger, at en foreløbig undersøgelse er kommet frem til, at kollisionen er sket som følge af menneskelige fejl.