Dårlig økonomi har tvunget Fairbrothers Fish & Chips i knæ, mens problemer med et visum tvinger den indiske madbod til at lukke midlertidigt. I mellemtiden overtages køkkenet af en pop-up madbod med syrisk mad.

- Vi regner med, at de er klar til at åbne igen til marts eller april, siger direktøren.

- Parret, der ejer boden, kom hertil på et arbejdsvisum, fordi hun havde fået arbejde i en stor virksomhed. I mellemtiden har de dog fået så stor succes med de indiske streetfood-køkkener i Aarhus, Aalborg og Esbjerg, at de nu lever af det. Det betyder dog også, at de ikke længere opholder sig i Danmark på samme vilkår, så nu er de nødt til at søge visum på ny, siger Søren Gaj Nielsen og understreger, at lukningen kun er midlertidig.

Samtidigt er den indiske madbod lukket midlertidigt på grund af problemer med et visum. Det oplyser direktør for Street Food Esbjerg Søren Gaj Nielsen.

Efter kun tre måneder lukkede de første to køkkener, Rolling Chicken og Corn House. Senere har Street Salad og juicebaren High On Life Juicery fulgt trop, og nu må Fairbrothers Fish & Chips også opgive at fortsætte. Boden tilhørte den tidligere Team Esbjerg-spiller Kelsi Fairbrother og den professionelle pokerspiller Steffen Herskind.

Ændringer på vej

Indtil da lånes køkkenet ud til et syrisk pop-up køkken.

- En af medarbejderne i Marrakech-madboden kommer fra Syrien, og vil gerne prøve at se, hvad esbjergenserne siger til syrisk mad. Så det prøver vi af i mellemtiden, siger Søren Gaj Nielsen.

Han er nu gået i tænkeboks for at finde ud af, hvad der skal ske resten af de overskydende køkkener og kvadratmeter i det store madmekka.

- Vi overvejer, hvad det er, vi vil. Vi kommer nok til at lave nogle ændringer herinde. Køkkenerne på det øverste niveau har det svært, så dem lukker vi måske ned. I så fald inddrager vi området til nye siddepladser med et bedre møblement, for flere gæster har givet udtryk for, at det er træls at sidde på bænkene, siger Søren Gaj Nielsen.

Derudover overvejer man at flytte kaffebaren længere op mod hovedindgangen, for at gøre den kritiserede foyer mere imødekommende.

- Efter kritikken har vi lavet et "quick-fix" af foyeren, men vi håber, at vi ved at flytte baren tættere på indgangen, kan blive mere synlige ude fra Kongensgade, siger direktøren.