Flere interesserede købere til Ribes Remise

Der er endnu ikke udsendt udbudsmateriale for et salg af den gamle remise på Seminarievej. Dette forventes medio maj, og der er allerede noteret flere interesserede købere hos Esbjerg Kommune. Arkivfoto: André Thorup

Selvom Esbjerg Kommune er forsinkede i forhold til tidligere udmeldinger, og stadig er i gang med at udarbejde udbudsmateriale for et salg af Ribes gamle remisebygning, så oplyser man, at man hos Esbjerg Kommune har registreret flere interesserede købere.

Ribe: Mandag 19. marts godkendte Esbjerg Byråd, at den gamle remisebygning på Seminarievej i Ribe skulle udbydes til salg, og kort efter forklarede borgmester Jesper Frost Rasmussen i JydskeVestkysten, at kommunens forvaltning ville udarbejde det officielle udbudsmateriale, så bygningen kan udbydes til salg efter påske, Mere end en måned efter påske er udbudsmaterialet stadig ikke klart, forklarer direktør for teknik og miljø i Esbjerg Kommune, Hans Kjær. - På nuværende tidspunkt er vi i dialog med mægler med henblik på forberedelse af salgsmateriale, hvorefter vi forventer udbuddet igangsat medio maj 2018. Udbuddet forventer vi skal vare en måned, hvorefter der skal være en politisk behandling af de indkomne tilbud, siger Hans Kjær. JydskeVestkysten skrev tilbage i marts, at to uvildige ejendomsmæglere sammen med Esbjerg Kommune har fastsat en mindstepris på remisebygningen, der skulle ligge på omkring 850.000, men dette tal ønsker Hans Kjær ikke at forholde sig til.