Flere føler sig stressede i Esbjerg

- Generelt viser denne profil, at vi har nogle ting, som vi skal sætte kraftigere ind overfor, og stress er et område, hvor udviklingen går i den forkerte retning. Så her er vi nødt til at se, hvad vi kan gøre for at imødegå udviklingen, siger borgmester Jesper Frost Rasmussen (V).

Kan have mange årsager

I et af spørgsmålene skal deltagerne selv vurdere, hvor stressede de er, og her ligger Esbjerg også i toppen på regionsplan. Der er sket en stigning på 4,5 procentpoint siden 2010, så det nu er knap hver femte, der har svaret, at de ofte eller meget ofte føler sig nervøse og stressede.

I samme undersøgelse er det også hver syvende i Esbjerg, som svarer, at de aldrig eller næsten aldrig får søvn nok til at føle sig udhvilet. Jesper Frost Rasmussen mener dog, at udviklingen kan have mange årsager.

- Generelt tror jeg, at de borgere, der er blevet spurgt, har hver deres historie, som kan gøre, at de har ondt i livet eller føler sig stresset. Vi kan ikke kaste alle i samme båd, og der vil være forskellige årsager til det her, og derfor er der heller ikke kun en løsning på problemet, siger Jesper Frost Rasmussen.