Flere firmaer godkendt til madservice efter lukningen af Renés Køkken

Allerede i weekenden oplyste indehaveren af Renés Køkken, at flere har vist interesse for hans kunder.

Tidligere - og altså før Renés Køkken meldte sig ud af ordningen - kunne borgerne desuden vælge Det Danske Madhus A/S samt mad fra Esbjerg Kommunes Madservice. Nu kan borgerne vælge mellem fire forskellige leverandører: Det Danske Madhus A/S, Den Røde Okse, Årre Kro og Esbjerg Kommunes Madservice.

Således meddeler Esbjerg Kommune i en pressemeddelelse, at den har godkendt Den Røde Okse og Årre Kro som nye leverandører af madservice. Det betyder, at borgere i Esbjerg Kommune, der er visiteret til madservice, fremover kan vælge mellem hele fire forskellige leverandører.

Esbjerg: Siden indehaveren af Renés Køkken i sidste uge meddelte, at firmaet var tæt på konkurs og torsdag den 15. august for sidste gang leverer madservice til cirka 140 kommunalt visiterede borgere, er interessen for at blive godkendt som leverandør af Esbjerg Kommune steget markant.

Ringer rundt

Direktør for Sundhed & Omsorg i Esbjerg Kommune, Arne Nikolajsen, glæder sig over, at kommunen nu igen kan tilbyde et bredt udvalg af leverandører af madservice

- Vi er i fuld gang med at kontakte de cirka 140 borgere, der frem til nu har fået leveret mad fra Renés Køkken med tilbud om at vælge en ny leverandør af madservice. Halvdelen af de berørte borgere har allerede valgt en anden leverandør. Skulle de ønske at vælge om, nu hvor der er kommet flere leverandører til, er de velkomne til at kontakte vores Visitation. Når vi ringer til de resterende borgere, vil de selvfølgelig få valget mellem alle de fire leverandører af madservice, som vi har nu, siger direktør Arne Nikolajsen.

Ønsker man at skifte leverandør af madservice, kan man også kontakte Sundhed & Omsorg, Visitationen, på tlf. 76 16 38 60. Visitationen kan også oplyse nærmere om tilbuddet fra de forskellige leverandører.