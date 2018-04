Flere erhvervsbiler giver bagslag i færgepriserne

Antallet af erhvervsbiler og lastbiler til Fanø er steget i 2017. Ud fra mottoet om at vækst er godt, er det positive nyheder. Det betyder dog samtidig højere færgepriser for de erhvervsdrivende.

Fanø: Færgen har haft ekstra travlt i 2017. Ikke kun i antallet af personbiler har der været vækst, men også for erhvervsbiler og lastbiler. Det er som udgangspunkt positivt, da det må betyde, at erhvervslivet på Fanø har haft vækst i 2017. Men for de erhvervsdrivende har det faktisk betydet, at færgepriserne er steget.

Rederiet Færgen får nemlig tilskud fra staten til at kunne sænke priserne på at transportere gods og erhvervsbiler til Fanø. Sådan har det været siden 2015, hvor Folketinget indførte trafikal ligestilling, hvor det er meningen, at det på sigt skal koste det samme at sejle, som det ville gøre at køre distancen på landevej.

Pengene modtages en gang årligt, og her sætter Færgen en pris ud fra det forventede antal køretøjer, der skal fragtes over. Det betød, at man fra 2015 til 2016 kunne sænke prisen med omkring 60 procent. Da hele puljen ikke var blevet brugt i 2016, kunne man sætte prisen yderligere ned med 20-25 procent for 2017.

I 2017 gik det dog så den anden vej igen, hvor Færgen fik et tab på området, og det betyder, at priserne i 2018 er steget fra 69 kroner til 109 kroner for eksempelvis en erhvervsbil på max seks meter. Det er dog stadig betydeligt lavere end de 249 kroner, som det kostede før tilskudsordningen.

- Det er simpelthen fordi, der er flere om at dele tilskuddet. Så må prisen stige. Vi har stadig 60 procent billigere færgebilletter end før 2015, og det er stadig voldsomt billigt at have en varevogn til og fra Fanø, siger salgs- og marketingschef hos Færgen, Lindy Kjøller.