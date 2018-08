Flere er gået konkurs i Esbjerg trods opsving

Flere firmaer og personer i Esbjerg og på Fanø er gået konkurs i det forgangne år. Forklaringen kan være, at det er blevet nemmere at stifte egen virksomhed, mener Dansk Erhverv og erhvervschef.

I Esbjerg og på Fanø blev der ifølge Statstidende i løbet af det seneste år afsagt konkursdekret over i alt 78 firmaer og personer, mens det samme tal året før var på 67 konkurser - en stigning på knap 15 procent. Blandt de mest omtalte konkurser var medicinalfirmaet Europharma i Kjersing med konsekvens for omkring 40 ansatte, men opgørelsen viser også, at landbruget og detailhandlen i kommunen fortsat har det hårdt.

Her er et udpluk af virksomheder, som er erklæret konkurs inden for de seneste år.Esbjerg Dentallaboratorium ApS Billig Per'sen ApS Vestjysk Byggemontage IVS, Fanø SB Engineering ApS Europharma.dk ApS iBob A/S

Nemmere at starte firma

Imidlertid er der også et stigende antal af de såkaldte iværksætterselskaber (IVS'ere), som stiftes med en selskabskapital på bare en krone, at finde i konkursopgørelsen. Både hos Dansk Erhverv og hos Esbjerg Erhvervsudvikling (EEU) mener man, at stigningen blandt andet skyldes, at man fra politisk side for få år siden gjorde det nemmere at stifte virksomhed (IVS'ere), ligesom det generelle økonomiske opsving har været med til at booste antallet af nystartede.

- Som udgangspunkt anbefaler vi altid, at iværksættere overvejer konsekvenserne af at stifte et IVS ved opstart af virksomhed, siger Karsten Rieder, erhvervschef, EEU, der dog samtidig understreger, at stigningen i antallet af konkurser på ingen måde er et udtryk for at det går skidt i Esbjerg.

- Det er rigtig god vækst mange steder her i kommunen. Det som måske mere er tendensen er, at mange virksomheder er udfordret af en mindre end indtjening end tidligere år, siger Karsten Rieder.

Han peger desuden på, at appetitten på at drive virksomheden fortsat ligger på et højt, stabilt niveau. Således bliver der hvert år stiftet mellem 400 og 500 nye virksomheder i Esbjerg Kommune.