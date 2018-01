Flere end nogensinde vandrede nytåret i møde i Hjerting

HJERTING: Der var ham, som syntes, at de 15 kilometer værkede lige lovligt meget i benene bagefter. Og så var der ham, der mente, at alt under 15 kilometer slet ikke tæller som en gåtur.

Den ene var otte år, og den anden 80 år, men hvem af dem sagde hvad?

Det er måske svært at gætte som udenforstående, men var man en af de rekordmange deltagere i FDFs årlige nytårsmarch søndag og bemærkede de to mænd, var man ikke i tvivl. Otteårige Anders Hauge Sørensen var stolt, men lettere øm i bevægeapparatet, da han for første gang havde tilbagelagt 15 kilometer til fods - en bedrift, der naturligvis straks måtte fejres med at sætte et 15-kilometers-mærke på FDF-skjorten.

- Det føles lidt, som om man ikke har nogen ben, nu hvor vi er tilbage. Men det var en god oplevelse, og jeg gik sammen med min far. Jeg tror godt, jeg kunne finde på at gøre det igen engang, siger den nyklækkede langgænger.