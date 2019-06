Flere end 6000 løbere indtog Esbjerg

Det traditionsrige Vestkystløbet blev søndag afviklet i Esbjerg under perfekte forhold. Flere end 6000 deltagere havde taget løbeskoene på og holdt fanen højt i tredje halvleg.

Esbjerg: Den nærmest umenneskeligt varme sommer i 2018 var ved at tage hyggen ud af det traditionsrige Vestkystløbet i Esbjerg. For myndighederne forbød at grille pølser over kul på grund af brandfaren, og så var det lidt, som om noget manglede. Vestkystløbet er nemlig så meget mere end tider og førstepladser, og 2019-versionen ramte et nærmest perfekt mix af godt vejr, hygge i Gryden efter løbet og flere end 6000 glade deltagere. Det nøjagtige deltagerantal var 6473. - Vi er ovenud tilfredse i år. Og som det ser ud lige nu, har jeg ikke fået en eneste klage over noget som helst, lød det fra formand for løbsudvalget Jens Lykke, da selve løbedelen kort før middag var afsluttet.

Firmaarrengementer

Esbjerg Kommune 1430 deltagere. Sydvestjysk Sygehus 318. Total 308. Forsvaret, Oksbøl, 230. Semco Maritime 180. For rigtig mange arbejdspladser er Vestkystløbet en god lejlighed til at bringe medarbejderne sammen om andet end at arbejde. Og der konkurreres også om at få de største hold. Her er årets fem største:

Flere deltagere gennemfører løbet i ikke helt traditionelt løbetøj, her repræsentanter for fægtesporten. Foto: André Thorup

Mere end tider I modsætning til så mange andre løb, er det lige før, at Vestkystløbet først begynder, når distancerne på 9,2 eller 4,8 kilometer er gennemført - i hvert fald for mange. - Vi har omkring 175 frivillige i gang for at afvikle løbet, og for os handler det ikke kun om at have mange deltagere. Hellere have 6000 tilfredse løbere, som der er plads til og som kan hygge sig efter løbet, end 10.000, hvor det bliver for klemt, siger Jens Lykke. Vestkystløbet har haft flere end 10.000 deltagere, men konkurrencen fra andre motionsløb de senere år har betydet, at der deltager lidt færre end tidligere. - Men vi er faktisk godt tilfredse med det nuværende niveau, så det håber vi på at kunne stabilisere det på, siger Jens Lykke.

Overskud til idræt Vestkystløbet arrangeres af Esbjerg Atletik & Motion sammen med Esbjerg Firmaidræt, og selv om målet ikke er at gøre løbet til en pengemaskine, er det heller ingen hemmelighed, at overskuddet hjælper de to arrangerende foreninger gevaldigt. Således er overskud i 100.000 kroners klassen ikke usædvanlige.