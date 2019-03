Flere elever på skole ved Ribe udsat for overgreb

På Egebæk-Hviding Skole blev en elev for nogle uger siden slået af en større dreng, mens et par andre drenge holdt eleven fast. Overgrebet blev videofilmet. En elev i 5. klasse blev rykket ned af stolen af sin klasselærer. Denne elev er nu udmeldt af skolen. Det samme er seks andre elever fra 5. klasse.

Egebæk-Hvinding: En elev ligger på jorden og bliver udsat for slag af en større dreng fra skolen. To andre elever holder den overfaldne elev fast, og imens bliver hele optrinnet filmet på en mobiltelefon.

En kilde med nært kendskab til skolen i Egebæk-Hviding, syd for Ribe, har refereret hændelsen til JydskeVestkysten. En hændelse, som fandt sted for nogle uger siden, og en sag, som har skabt dønninger i lokalsamfundet, fortæller kilden, som ønsker at være anonym.

Hændelsen er ikke den eneste, der har været på landsbyskolen, hvor der går elever fra børnehaveklasse til og med 6. klasse.

Den anonyme kilde oplyser til avisen, at den aktuelle hændelse på skolen er én ud af flere episoder om vold, overgreb og mobning på skolen i Hviding.

Adolf Klaaby, far til en dreng, som gik i 5. klasse på skolen, fortæller om et overgreb, hans søn var ude for den 23. januar i år. Ifølge faderen fandt det sted efter, at hans søn forgæves havde bedt sin klasselærer om hjælp i en engelsktime. Sønnen blev ignoreret og siger så til læreren: "tror du ikke, du skal have et høreapparat".

- Herefter kom læreren farende ned i klassen og rykkede min søn hårdt i armen. Så hårdt, at han fik et stort rødt mærke på armen, fortæller faderen. Efterfølgende trak læreren angiveligt sønnen i armen og smed ham ud af klassen.

Adolf Klaaby betegner episoden som vold, og han ærgrer sig over, at han ikke anmeldte sagen til politiet.

Efterfølgende er Adolf Klaabys søn meldt ud af skolen. Han går nu på Riberhus Privatskole. Seks andre elever fra 5. klassen er også meldt ud af skolen. Fem af disse er flyttet til Vittenbergskolen i Ribe.