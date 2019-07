Der er sat 19 millioner kroner af til nye cykelstier over de kommende år. Hvordan de skal prioriteres og fordeles er op til politikerne i Teknik & Byggeudvalget at afgøre, når de kommer tilbage fra sommerferie. Arkivfoto: Tim Kildeborg Jensen

På den anden side af sommerferien ligger en cykelsti-pulje på 19 millioner kroner og venter på at blive fordelt. Fem konkrete projekter er i kikkerten.

Esbjerg Kommune: De tohjulede har længe været i høj kurs på Esbjerg Rådhus, og tendensen ser ud til at fortsætte på den anden side af sommeren. Når politikerne i Teknik og Byggeudvalget kommer tilbage fra ferie, er en af de første opgaver, der venter, prioriteringen af en cykelstipulje på 19 millioner kroner. - Det kan man jo kun se frem til. Det er altid rart at få mulighed for at prioritere nye projekter, siger formand for Teknik & Byggeudvalget Søren Heide Lambertsen (S). Forvaltningen har på forhånd udpeget fem forslag, som udvalget kan kigge nærmere på. Det første projekt er på Jagtvej i Esbjerg, hvor man på strækningen mellem Strandby Kirkevej og Kirkebakken foreslår at opdatere de nedslidte fortove og anlægge enkeltrettede cykelstier. I Ribe har man kig på Rosen Allé. Her foreslår man at anlægge en kombination af cykelstier og cykelbaner mellem rundkørslen ved Nørremarksvej og rundkørslen ved Dagmarsgade.

Projektforslag Jagtvej, Esbjerg. Cykelsti på strækningen mellem Strandby Kirkevej til Kirkebakken: 1,12 millioner kroner.

Rosen Allé, Ribe. 515 meter cykelsti på strækningen fra Nørremarksvej ved rundkørslen til Dagmarsgade ved rundkørslen: 6,30 millioner kroner.

Spangsbjerg Kirkevej, Esbjerg. Cykelsti på strækningen fra Stormgade til Parkvej: 5,98 millioner kroner.

Gabelsvej, Bramming. Cykelsti på strækningen mellem rundkørslen ved Grønningen og Idræts Allé: 3,84 millioner kroner.

Vadehavsdigerne, opgradering af eksisterende cykelsti:

Forvaltningen foreslår, at man i 2019 sætter et beløb af til udvikling af en strategisk cykelplan og til ét udarbejdelse af ét skitseprojekt ud fra førnævnte forslag, der i så fald vil kunne udføres i 2020. De øvrige projekter ville i så fald kunne udføres i 2021 eller senere.

En ommer i Bramming På Gabelsvej i Bramming har man mellem rundkørslen ved Grønningen og Idræts Allé allerede anlagt en dobbeltrettet cykelsti, men på grund af dårlige oversigtsforhold overvejer man nu at lægge stien om. - Jeg ved, at Gabelsvej har været på ønskelisten længe. Hele udvalget har været ude og se på forholdene, og vi er enige om, at det ikke er optimalt, at cykelstien stopper så brat, siger udvalgsformanden. Han forholder sig dog mere tvivlende over for forvaltningens forslag på Spangsbjerg Kirkevej i Esbjerg. Her er man på strækningen mellem Stormgade og Parkvej bekymret over kombinationen af dårlige oversigtsforhold og mange bløde trafikanter, og foreslår derfor at bruge knap seks millioner kroner på at anlægge fortov og cykelstier langs begge sider af vejen. - Jeg har bedt forvaltningen om at undersøge, om det er muligt at lave en lidt mindre omfangsrig løsning end den, der i første omgang er lagt op til af hensyn til økonomien, siger Søren Heide Lambertsen. Det sidste projekt i kikkerten er cykelstien langs Vadehavsdigerne. Turen er en del af den nationale cykelrute, N1, og strækker sig fra Vestre Strandvej i Tjæreborg og helt ned til kommunegrænsen mod Tønder. Stien er flere steder dårlig og ujævn, og man foreslår derfor at bruge knap 4,5 millioner kroner fra puljen til at opgradere belægningen. Hvilke projekter, der i sidste ende realiseres, afgøres som nævnt på et møde i Teknik & Byggeudvalget efter sommerferien.

Cykelstier i sparetider Millionerne fra cykelstipuljen stammer fra efterårets budgetforlig, men puljen udmøntes i en tid, hvor der er udsigt til store besparelser som følge af et budgetminus på 30 millioner kroner alene i indeværende år. Hvorfor skal vi bruge millioner på cykelstier, når et budgetminus betyder, at det kan blive nødvendigt at spare på for eksempel pasning af ældre og mælk til børn i daginstitutioner? - Det skal vi, fordi vi i Esbjerg Kommune har et mål om at få flere til at vælge cyklen af hensyn til både klima og sundhed. Skal vi nå i mål med det, er vi nødt til at prioritere cyklisternes sikkerhed og fremkommelighed. Desuden er beslutningen taget, for pengene stammer fra sidste års budgetforlig, hvor et flertal vedtog at udmønte en pulje til nye cykelstier, siger Søren Heide Lambertsen.