Flere boligejere i Esbjerg får fastforrentede lån

Esbjerg: Det rekordlave renteniveau benyttes af landets boligejere i stigende grad til at søge større sikkerhed ved at sende gæld for flere og flere milliarder over i de traditionelle fastforrentede lån. Også i Esbjerg Kommune vokser andelen af boligejere med en fast rente på deres realkreditlån, viser en ny opgørelse fra Totalkredit A/S, som vurderes af have lån i boligerne hos lidt mere end en tredjedel af ejerboligerne i Esbjerg Kommune.

Godt nok viser opgørelsen, at stigningen i de fastforrentede lån i Esbjerg Kommune er lidt mindre end i resten af landsdelen, men det ændrer ikke ved, at andelen af fastforrentede lån blandt boligejerne i Esbjerg er steget fra under 43 procent sidste år til 44,5 procent i dag.

Samtidig påpeger Jeppe Borre, chefanalytiker hos Totalkredit, at det samlede udlån er steget med godt seks procent i Esbjerg Kommune siden sidste år, og heraf står de fastforrentede lån for intet mindre end 4,4 procentpoint af stigningen.

- Det, man uden tvivl hæfter sig ved, er, at der er væsentlig mere fart på lån med lang rentebinding hos boligejere i Esbjerg end lån med variabel rente. Og det er en udvikling, vi kommer til at se fortsætte, mener Jeppe Borre.