Flere af Esbjergs gymnasieelever vil være maskinmestre

Firmaer som Semco, Rambøll, Total og Vattenfall har alle en adresse i Esbjerg, og de har løbende brug for maskinmestre til at stå for drift og vedligeholdelse af deres teniske anlæg. Så jobmulighederne for de studerende på maskinmesterskolen i Esbjerg er gode. Arkivfoto

For første gang siden skolens genåbning er der helt fyldt ud på maskinmesterskolens værkstedshold i Esbjerg. Her går elever, der har taget en gymnasieuddannelse først, og stigningen skyldes dels et samarbejde med lokale gymnasier samt garantien for job, mener rektor.

ESBJERG: 20 procent flere gymnasieelever har søgt ind på Fredericia Maskinmesterskole i Esbjerg sammenlignet med sidste år. Dermed er skolens såkaldte værkstedshold fyldt helt ud i år, og det er første gang, det sker, siden maskinmesterskolen genåbnede i Esbjerg for fire år siden - syv år efter, at den gamle maskinmesterskole var lukket, og nu som en del af Fredericia Maskinmesterskole. Skolen har to former for optag. Elever med en håndværksmæssig uddannelse skal gennemføre et halvt års adgangskursus med teoretiske fag, inden de starter. Gymnasieelever kan starte direkte, men til gengæld tager deres uddannelse lidt længere tid, fordi de skal lære en række håndværksmæssige færdigheder. Og det er denne del - gymnasieeleverne - der er i vækst på maskinmesterskolen. - Vi er meget glade for udviklingen. Mens andre uddannelser i Esbjerg har svært ved at få fyldt op, er det dejligt, at vi har godt fat i gymnasieeleverne. Og hvor mange tror, vi kun har fat i HTX-elever, er det faktisk i høj grad de almene STX-elever med naturvidenskabelig retning, der søger ind som maskinmester, fortæller rektor Torben Dahl.

Eleverne kan godt se, at der har været en overproduktion inden for de humanistiske fag, og at der er en lidt høj ledighed lige nu. Det er der ikke inden for vores område. Torben Dahl

Mange offshorejobs Hans egen forklaring på stigningen i gymnasieelever er blandt andet, at eleverne fra både Esbjerg Gymnasium og Rybners gæster maskinmesterskolen i løbet af deres gymnasietid. - De har nogle projektdage hos os og kommer over på vores laboratorie og får afprøvet noget teori i praksis. Jeg ved selvfølgelig ikke, om det lige er dét, der har udløst stigningen på 20 procent, men det er i hvert fald et tiltag, vi har gjort, siger Torben Dahl. Et andet bud er, at mange gymnasieelever efterhånden har opfattet den meget snak om arbejdsløshed hos de humanistisk uddannede og bedre jobmuligheder til de naturvidenskabelige. - Og så står netop Esbjerg jo også stærkt inden for både vindenergi og olie/gas og med behov for mange maskinmestre til vedligeholdelse af tekniske anlæg. Så der er stort set garanti for at få job, og det ved eleverne, siger Torben Dahl.