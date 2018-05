Flemming Dreyer så sønnens hattrick fra den faste plads på tribunen: - Det må vi godt være lidt stolte af

Flemming Dreyer er den stolte far til Anders Dreyer, der i EfB's oprykningskamp mod Silkeborg IF scorede hattrick. Foto: André Thorup

Flemming Dreyer var en stolt far, da han søndag kørte hjem til Bramming efter at have set sin søn Anders Dreyer lave hattrick i EfB's oprykningskamp mod Silkeborg IF.

Stolt: Det var en rigtig god aften for Flemming Dreyer og hans kone, da EfB søndag vandt over Silkeborg IF og til næste sæson rykker op i Superligaen. Endnu bedre blev aftenen, da de fra A-tribunen så deres søn, den 20-årige Anders Dreyer, stå bag kampens tre mål. - Vi er selvfølgelig stolte af, at han scorede så mange mål. Jeg håber jo altid, at det går godt for ham, holdet og klubben. Det var selvfølgelig et ekstra plus for os, at han scorede målene, siger den stolte far, der dog samtidig med jysk ydmyghed pointerer, at det ikke kun er hans søns fortjeneste, at EfB kom sejrrigt ud af weekendens kamp. - Det var jo ikke ham alene. Ja, der er én, som skal sætte bolden i mål, men der skal også være én, der tager bolden i den anden ende, siger han.

Flemming Dreyer Flemming Dreyer arbejder i dag som ejendomsmægler hos Home i Bramming. Han flyttede til byen i 1990. Flemming Dreyer har blandt andet spillet tre år i EfB, inden han tog til Vejen for at spille Divisionsfodbold. I dag er han spillende træner for Vejrup IF, der spiller i Herrer Serie 5.

Masser af snak Flemming Dreyer brugte store dele af mandagen på at tale om sin søn og hattricket med kunder, venner og familie. - De synes jo alle sammen, at det var sindssygt flot, det han gjorde. Selvfølgelig er der mange rosende ord i en by som Bramming. Og det er dejligt. Så kan man også gå med oprejst pande, griner han. Det er ikke, fordi det er uvant for Flemming Dreyer at snakke om fodbold. Selv har han løbet rundt på den grønne plæne i omkring 40 år og erkender, at der er blevet talt en del om sporten rundt om spisebordet.