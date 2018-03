Flaskesamleren fra Esbjerg blæser på forbud

Et trist billede

- Uden at blive politisk, synes jeg, at det er et trist billede af dagens Danmark. Det første forhold ligger snart fire år tilbage, men først i oktober sidste år og på vores opfordring bliver min klient undersøgt mentalt. Det er indlysende, at han er psykisk syg, hvilket mentalundersøgelsen også viser. Han har et misbrug af alkohol og piller, og det er vildt, at han ikke er kommet i behandling før, når politiet har haft ham på radaren i årevis. Han er delvis hjemløs og modtager ikke sociale ydelser, så det er for at overleve, at han samler flasker i restaurationsmiljøet, og det er klart, at det er i weekenderne og i aften- og nattetimerne, at der er mest at komme efter, sagde Dominika Prokop. Hun håber, at den 35-årige mand vil bliver fundet straffri og får en behandlingsdom, og at han kan få lov at blive i Danmark, hvor hans mor bor og arbejder.

I anklageskriftet gemmer der sig også grovere forhold som trusler på livet, legemsangreb af særlig rå og brutal karakter, overtrædelse af knivloven, brugstyveri af en bil, spirituskørsel og kørsel uden førerret.

Den 35-årige mand nægter sig skyldig i trusler på livet og den grove vold. Der var ifølge ham i begge tilfælde tale om selvforsvar.