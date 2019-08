Flammerne hærger på gården lørdag morgen

Ribe: Natten til lørdag startede en gårdbrand ved Koldingvej i Ribe. Anmeldelsen kom ind hos politiet omkring klokken 04.00 lørdag morgen. Ifølge politiet er der tale om en halmlade, som brænder på en ubeboet gård, hvor der ikke er dyr.

De store mængder tør halm i kombinationen med ild gør, at branden kommer til at tage lang tid at slukke, selvom ilden nu er under kontrol. Brandvæsnet forventer derfor at fortsætte brandslukningen frem mod klokken 09.00 lørdag morgen. Først derefter kan brandårsagen undersøges nærmere, fortæller Syd- og Sønderjyllands Politi.