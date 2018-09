Fjernvarmen bliver 60 procent dyrere i Bramming

Fra årsskiftet kan en gennemsnitsfamilie i et parcelhus på 130 kvadratmeter i Bramming se frem til at skulle betale 16.000 kroner om året mod hidtil 10.000 kroner. Årsagen er, at fjernvarmeværket er bundet op på en produktion af fjernvarme baseret på naturgas.

- Vi taler om prisstigninger på 60 procent for et standard parcelhus på 130 kvadratmeter med et årligt varmeforbrug på 18.100 kWh. Hidtil har det kostet 10.000 kroner om året, men det vil stige til omkring 16.000 kroner årligt. Med mindre politikerne på Christiansborg kompenserer for de stigninger ved at reducere afgiften på naturgas, siger Steen Thøgersen.

BRAMMING: Driftschef Steen Thøgersen fra Bramming Fjernvarme har de seneste tre-fire år råbt vagt i gevær over for de seneste tre energiministre, Martin Lidegaard, (R), Rasmus Helveg Petersen, (R), og den nuværende minister, Lars Chr. Lilleholt, (V). Han har haft flere møder med dem alle tre, og slået fast, at hvis de ikke iværksætter politiske initiativer vil fjernvarmeforbrugerne i blandt andet Bramming blive hårdt ramt af voldsomme prisstigninger, som træder i kraft fra årsskiftet.

Bramming Fjernvarme har tilslutning fra 2559 andelshavere. Bramming Fjernvarme er dermed større end en del andre fjernvarmeværker, som frit kan vælge, om de får deres energi leveret fra naturgas, flis eller varmepumper. Ribe Fjernvarme får eksempelvis leveret en del af sin energi fra biogas og flis, og hos Ribe Fjernvarme håber man derfor at kunne undgå, at selskabets kunder rammes af prisstigninger, når grundbeløbet for el bortfalder med udgangen af 2018.

Må ikke skifte

- Det er en forældet lovgivning, som gør at de ikke har mulighed for at skifte fra naturgas til andre energikilder. Og samtidig er de låst af at skulle producere el- og varme samtidig. Som borgmester er jeg ærgerlig over, at det betyder store varmeprisstigninger for borgerne i Bramming, og som formand for Dansk Fjernvarme kæmper jeg også kampen på alle landets varmeværkers vegne, for at vi får disse urimelige og utidssvarende bindinger ophævet hurtigst muligt, siger Jesper Frost Rasmussen.

Han har senest for mindre end en måned siden været i ministeriet og påpeget over for sin partifælle på energiministerposten, Lars Chr. Lilleholt, at blandt andet borgerne i Bramming rammes urimelig hårdt som følge af, at Bramming Fjernvarme er bundet til naturgas.

- Og det påpeger jeg også hver gang jeg møder energiordførerne fra Folketingets partier. Før sommerferien blev der indgået et bredt energiforlig med deltagelse af alle partier i Folketinget. Her løste man de nemme spørgsmål i energipolitikken, men et af de svære spørgsmål som denne utidssvarende binding til at aftage naturgas fik man ikke løst. Og mit håb er, at man inden årsskiftet tager fat i at løse det, så fjernvarmeforbrugerne ikke rammes så hårdt, siger Jesper Frost Rasmussen.