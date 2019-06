Fjernvarmeformand: Vi følger vedtægterne

Entreprenør Robin Poulsen er ny formand for bestyrelsen hos Bramming Fjernvarme. Han afviser, at Bramming Boligforening diskrimineres i forhold til indflydelse i Bramming Fjernvarme.

BRAMMING: Entreprenør Robin Poulsen er som bestyrelsesformand for Bramming Fjernvarme ærgerlig over den polemik og uenighed, der har været omkring antallet af stemmer og indflydelse fra Bramming Boligforening, som senest udmøntede sig i, at boligforeningens formand, Bo Langendorff udvandrede fra fjernvarmens generalforsamling den 23. maj.

Robin Poulsen afviser, at boligforeningen har grund til at føle sig diskrimineret og sat uden for indflydelse i forhold til antal stemmer fra andelshaverne.

- Det er ærgerligt, at vi nu skal til at bruge penge på at have en advokat som ordstyrer til vores generalforsamling, fordi der drages tvivl om lovligheden af beslutningerne. Vi følger vore vedtægter, og det vi gør med den ekstraordinære generalforsamling i næste uge er, at vi skal vedtage nogle ændringer, som præciserer vedtægterne, siger Robin Poulsen.

Forud for generalforsamlingen i maj var der diskussioner om antallet af stemmer og den indflydelse, Bramming Boligforening skulle have i forhold til fjernvarmen.

- Fra fjernvarmens bestyrelses flertals side foreslog vi, at vi diskuterede sagen med Bramming Boligforenings hovedbestyrelse. Men det forslag blev afvist af Bo Langendorff. Vi synes ikke der er nogen grund til at blande vore hovedorganisationer ind i den her sag. Det er en sag, som skal løses lokalt, men det blev desværre afvist af Bo Langendorff, siger Robin Poulsen og føjer til, at det også er temmelig problematisk, at boligforeningsformanden i mange sager i bestyrelsen erklærer sig inhabil. Det sker hver gang fjernvarmens bestyrelse skal behandle sager, som har berøring med Bramming Boligforening.