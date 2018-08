Deres kærlighed har også udmøntet sig i, at de har en søn, Oliver, på to år.

Trine og Henrik har boet sammen i Boldesager i syv år og blev i øvrigt kærester på bryllupsdagen for nøjagtig ni år siden. De mødtes naturligvis - fristes vi til at sige - via fjerbolden, så her er der unægtelig tale om fjerlet kærlighed fra første bold.

De går altid forrest

Formanden for Esbjerg-Sædding Guldager Badmintonklub, Jørn Gade, som ikke kunne være til stede, lørdag, ønsker de nygifte til lykke med brylluppet og siger om parret:

- Trine og Henrik er to kulturbærere, som altid har spillet en stor rolle for ESG både som spillere og trænere. Trine og Henrik er jo vores bedste spillere på 3. divisionsholdet, hvor vi i de to sidste sæsoner har været meget tæt på oprykning, så i næste sæson skulle det gerne betyde, at tredje gang er lykkens gang. Trine og Henrik går i hvert fald altid foran med et godt eksempel på badmintonbanen, så de betyder meget for klubben.

Henrik er både spiller og træner, mens Trine har været træner. I øvrigt er både Trine og Henriks mødre er meget aktive i ESG, hvor de sidder i Senior Spiller Udvalget. Parrets forældre er Anne-Marie og René Christiansen samt Bente og Aage Nedergaard Christensen. Aage nøjes med at være tilskuer til badminton, mens der er mange, som kender René Christiansen som træner for de unge talenter på U19-holdet i EfB.

Trine er udlært kemiingeniør og arbejder for Viking Life-Saving Equipment, mens Henrik er bygningskonstruktør hos DNA Arkitekter i Varde. Henrik er også en dygtig golfspiller i Breinholtgård, mens Trine tidligere har gjort sig bemærket, da hun i 2012 på Torvet vandt en konkurrence i løb på stiletter.

- Jeg har oven i købet vundet konkurrencen to gange, bemærkede hun med et stort smil ude foran kirken efter vielsen.