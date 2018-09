Fjerde gang blev heller ikke lykkens gang for Esbjerg Energy. Rækkens førerhold fra Rungsted var tirsdag aften for stor en mundfuld, og Energy måtte rejse hjem med et 4-2-nederlag.

Nyt nederlag: Mark Pedersons hårbund må efterhånden være ved at være lidt hudløs. Der har i hvert fald været mange grunde til at klø sig i håret i løbet af sæsonens første fire kampe, hvor det er blevet til fire nederlag. Tirsdag aften blev det nemlig til et nyt nederlag, da Energy var på besøg hos rækkens førerhold Rungsted Seier Capital.

Efter 10 minutter af første periode kom Energy bagud, da Mattias Persson satte pucken i mål. Kort efter fik Jonas Gantzel Torbensen en udvisning, og Rungsted udnyttede overtallet til at bringe sig på 2-0. Så var det allerede op ad bakke.

I starten af 2. periode fik Energy sin første overtalsperiode, og det betød med det samme en reducering ved Felix Scheel. Tim Daly bragte få minutter senere igen Rungsted foran med to, inden Energy på ny fik reduceret ved finske Eetu-Ville Arkiomaa. En ny undertalsperiode i slutningen af 2. periode kostede igen en scoring, da Simon Fredriksson kunne juble.

I 3. periode lykkedes det ingen af de to hold at score yderligere, og derfor måtte Energy rejse hjem med et nyt nederlag.