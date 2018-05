Fiskerimuseet fortæller om sine første 50 år i bog og udstilling

Esbjerg: Fiskeri- og Søfartsmuseets årbog - Sjækl'len - er i år dedikeret til museets 50 års jubilæum.

Udgivelsen belyser Fiskeri- og Søfartsmuseets virke og rummer også en række artikler, som illustrerer problemstillinger og udviklingstendenser, som kendetegner store dele af den danske museumsverden.

- Museet er en helt central del af Esbjergs historie, og netop derfor er dette års udgivelse af Sjæk'len særlig interessant at læse, for her får man nemlig genopfrisket mange gode oplevelser, siger museumsdirektør David Dupont-Mouritzen i en pressemeddelelse.

Jubilæumsåret byder samtidig på hele to udstillinger, skabt af museets egne folk. Dels udstillingen om Esbjergs fiskeri, som allerede er åbnet, dels en jubilæumsudstilling, som åbner 17. maj klokken 17.30 og tager gæsterne med på en rejse tilbage i tiden med et tilbageblik på nogle af højdepunkterne i museets historie. Der er gratis entré til arrangementet, og der vil være mulighed for at købe en jubilæumsmenu med gamle vestjyske klassikere.