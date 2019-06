Fiskeri- og Søfartsmuseet vil skifte farve 12 gange årligt

Fiskeri- og Søfartsmuseet skal genopdages af potentielle besøgende. Nu har museet - som led i strategien for museets relancering - fået lov til at sætte nyt lys på museets ikoniske arkitektur. Her med rødt lys, der kunne indikere valentinsdag. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet.

Plan & Miljøudvalget har sagt ja til ny lyssætning mod Fiskeri- og Søfartsmuseets mure og belysning med skiftende farver op til 12 gange om året i en forsøgsperiode.

Esbjerg Kommune: Belysningen af Fiskeri- og Søfartsmuseet må ikke genere trafikken eller naboerne. Men ellers har Plan & Miljøudvalget netop nikket anerkendende til en ansøgning fra Fiskeri- og Søfartsmuseet om tilladelse til en generel belysning af museets bygninger mod Sædding Strandvej i mørketiden med en hvid lysfarve og undtagelsesvis med en anden lysfarve op til 12 gange om året, når der er en særlig begivenhed eller arrangementer på museet. Ansøgningen er en del af strategien for museets relancering, og politikerne har - som direktionen også lagde op til i sin anbefaling - besluttet, at belysningen må køre som forsøgsordning i to år. Begrundelsen for ansøgningen er tydeliggørelse af museets ikoniske arkitektur med henblik på at skabe mere opmærksomhed om museet og dets eksistens, så det genopdages af potentielle besøgende. - Kulturmiljøet omkring det arkitektonisk flotte museum og bygningerne i sig selv har fortjent ekstra fokus, og vi synes, at belysningen er noget af det, der kan gøre museet, som jo er et vartegn, ekstra spændende. Der skal også være fokus på de kulturinstitutioner, der ligger uden for bymidten, siger udvalgsformand Karen Sandrini (S).

Vi synes, at belysningen er noget af det, der kan gøre museet, som jo er et vartegn, ekstra spændende. Formand for Plan & Miljøudvalget, Karen Sandrini (S)

Fiskeri- og Søfartsmuseet skal genopdages af potentielle besøgende. Nu har museet - som led i strategien for museets relancering - fået lov til at sætte nyt lys på museets ikoniske arkitektur. Her med blåt lys, der kunne indikere Fiskens Dag. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet.

Rød for valentinsdag Lyssætningen vil som standardopsætning være hvid i tidsrummet fra solnedgang til solopgang hele året rundt og vil være fokuseret på kuberne som kan ses fra Sædding Strandvej. I henhold til ansøgningen fra museumsdirektør David Dupont-Mouritzen kan man forestille sig, at bygningen belyses med rød farve til valentinsdag og med blå farve til Fiskens Dag. I ansøgningen forklarer museumsdirektøren, at Fiskeri- og Søfartsmuseet siden midten af 2016 har arbejdet med at relancere museet grundet faldende besøgstal i mere end 23 år. "Det er en stor opgave, som kræver indsatser på mange områder, og som vil tage tid at nå i mål med", skriver han blandt andet. Den kommunale forvaltningen skriver i sin vurdering om det farvede lys til politikerne, at "det (også er) et spændende ønske undtagelsesvis at belyse museet med andre farve i sammenhæng med særlig begivenheder med videre på museet. De anderledes farver kan vise museumsbygningerne frem på en attraktiv måde, når dette sker på baggrund af en bevidst designidé. Det kan være svært på forhånd helt at vurdere omfanget af det lyskoncept, der ansøges om. Derfor anbefales, at der gives tilladelse til en forsøgsperiode".

Fiskeri- og Søfartsmuseet skal genopdages af potentielle besøgende. Nu har museet - som led i strategien for museets relancering - fået lov til at sætte nyt lys på museets ikoniske arkitektur. Foto: Google Streetview.

Glad for opbakning Museumsdirektør David Dupont-Mouritzen er på museets vegne rigtig glad for udvalgets opbakning: - Esbjerg har med museet en arkitektonisk virkelige interessant bygning, der absolut kan måle sige med både Tirpitz og Vadehavscentret. Med den planlagt belysning får vi understreget dette på fornem vis til glæde for alle i området, siger han.