Fiskeri- og Søfartsmuseet har valgt at gøre årsskriftet Sjæk'len digital

Esbjerg: På Fiskeri og Søfartsmuseet har man valgt at følge med tidens digitale udvikling på flere måder. En af de seneste tiltag er at gøre årsskriftet Sjæk'len digital.

- Forandring er den eneste konstant på kysten. Sådan lyder et udtryk, jeg ofte hørte, da familien i nogle år boede i et lille samfund langt mod nord i Norge. Da vi for tre år siden flyttede til Esbjerg, forstod vi hurtigt, at dette så sandelig også gør sig gældende her på egnen. Esbjerg er om nogen en by defineret ved at være i konstant udvikling, lyder det fra museumsdirektør David Dupont-Mouritzen i en pressemeddelelse.

I den nye udgave, der altså skal læses på nettet, finder man blandt andet artikler fortalt og skrevet af Mette Guldberg, Asger Nørlund Christensen og Asbjørn Holm - hver med deres vinkel om, hvordan masser af søfolk for 300 år siden tog til Amsterdam for at søge arbejde. Artiklerne er et resultat af forskningsprojektet "Handel og Vandel i 1600- og 1700-tallet", som med støtte fra Velux Fondens museumsprogram afdækker kontakterne mellem Nederlandene og Danmark.