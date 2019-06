Fiskerestaurant i Esbjerg fejrer fødselsdag med 300 gratis stjerneskud

Anerkendt

Kok og Kuller er også blevet et anerkendt spisested, når myndigheder i Esbjerg skal bespise gæster og samtidig servere et måltid, som også levere en fortælling om Esbjergs historie og fortid.Fredag er Esbjerg Kommune for eksempel vært for et besøg fra den store sydkoreanske havneby Ulsan. Sydkoreanerne med byens borgmester i spidsen kommer til Esbjerg for at kigge på Esbjerg Havns rolle som udskibningshavn for havvindmøller.



I den forbindelse har Esbjerg Kommune booket maden hos Kok og Kuller.