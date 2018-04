Fiskere blev fotomodeller og er nu kommet på museum

Fra fiskeri til offshore

Da Rigsdagen i 1868 skulle anlægge en ny havn i Vestjylland, faldt valget på Esbjerg, fordi havet ud for kysten hurtigt blev dybt.Dengang boede der 23 personer i Esbjerg, og havnekajen målte 250 meter.



Udviklingen gik efterfølgende så stærkt, at Esbjerg fik ry for at være Danmarks Chicago.



I dag er Esbjerg en by på 116.000 indbyggere, og havnekajen måler 12 kilometer.



Havnen er nu ikke længere en fiskerihavn. Den er Danmarks største offshore-havn og er verdens førende på udskibning af vindmøller.



Et nyt eventyr venter.



I 2019 kommer et 7.000 kilometer transatlantisk, undersøisk fiberkabel i drift. Bag kablet står IT-giganter som for eksempel Google og facebook.