West Diesel (Erling Sørensen), ejerandel: 5-9,99 pct. Niels Arne Hounisen Holding, ejerandel: 10-14,99 pct. C-HOLDING A/S (Christian R. Christensen), ejerandel: 10-14,99 pct. Claus Sørensens Fond Holding A/S, ejerandel: 10-14,99 pct. CS EL-TEKNIK ApS, ejerandel: 10-14,99 pct. Torben Knudsen Holding ApS, ejerandel: 5-9,99 pct. Fagforeningen Danmark, Det Faglige Hus, ejerandel: 5-9,99 pct. Toft Holding Esbjerg ApS (Peter Toft), ejerandel: 10-14,99 pct.

En buket roser

- Det er jo ikke noget, jeg gør, fordi jeg forventer et afkast. Det er af ren kærlighed til sporten, og fordi jeg har haft så utrolig mange gode timer i klubben. Jeg vil gerne betale noget tilbage til klubben og være med til at sikre god ishockey i byen, forklarer Niels Arne Hounisen, der også var blandt de erhvervsfolk i byen, der sidste år ydede EfB lån, da klubben var i økonomiske vanskeligheder.

Hounisen har også igennem flere år været sponsor i Esbjerg Energy sammen med en række andre tidligere fiskere.

Med sit ejerskab træder Niels Arne Hounisen ind i Esbjerg Energy på lige fod med fire andre klubejere, som ejer mellem 10 og 15 procent. Hvor meget kapital Hounisen har skudt ind i Esbjerg Energy, ønsker hverken han selv eller bestyrelsesformand Søren Toft Mathiasen at afsløre, men Toft Mathiasen sender en buket roser til den tidligere målmand.

- Niels Arne brænder for ishockeyen i Esbjerg, og vi er både stolte og glade over at han er gået med ind i ejerkredsen. Jeg har dyb respekt for den måde, Niels Arne gør tingene på, og på den vis passer han godt ind i den måde, vi gør tingene på i klubben, hvor folk arbejder stenhårdt, siger bestyrelsesformanden og fremhæver en anden vigtig ting ved Hounisens medejerskab.

- Niels Arne er involveret i EIK og er dermed også en god forbindelse mellem bredden og eliten, påpeger han.

I forbindelse med Niels Arne Hounisens indtræden i ejerskabet af Esbjerg Elite Ishockey er der blevet indbetalt frisk kapital i selskabet, så den udgør knap 900.000 kroner.