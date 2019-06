Firmaets mand: Tom Eriksen vil i Folketinget

Med 40 års praktisk erfaring som revisor og skatterådgiver ønsker Venstres Tom Eriksen at være med til at forenkle den danske skattelovgivning. Den førstegangsopstillede venstremand greb chancen for at stille op til Folketinget, da Carl Holst trak sig tilbage.

- Tingene skal forenkles, for det er blevet alt for komplekst. Prisen for dette er blevet for høj for både virksomheder og samfund, og det, at staten i dag har 120 milliarder til gode er ikke godt nok. Men det er en del af prisen for kompleksitet, siger Tom Eriksen.

- Jeg har aldrig lavet andet end at arbejde med skat, og med min erfaring mener jeg, at jeg kan være med til at få forenklet skatteloven, siger Tom Eriksen, der i Folketinget formentlig vil blive det eneste medlem, der er partner og revisor med skatteregler som speciale.

- Jeg har 40 års praktisk erfaring i arbejdet som skatterådgiver, og det at arbejde med skatteret og rådgive virksomheder medfører, at jeg lever anonymt rent arbejdsmæssigt. Nu er jeg pludselig Tom, der hænger på skilte og i lygtepæle overalt, siger Tom Eriksen, der til dagligt er skattepartner i revisions- og rådgivningsvirksomheden Deloitte.

Selv om det har været på den positive måde, og han synes, det har været enormt spændende for første gang at føre valgkamp, har den førstegangsopstillede venstremand fået rykket sin comfortzone i forhold til sin normale hverdag som statsautoriseret revisor.

59 år og har været gift med Edel Eriksen i 38 år. Parret har tre voksne børn, to svigerbørn og et barnebarn.Har boet i Esbjerg siden 1966 og bor idag i forstaden Sønderris. Han afløser Carl Holst(V) på stemmesedlen i Sydjyllands Storkreds og Esbjerg Omegnskreds. Blev i 1988 uddannet cand.merc.aud fra Handelshøjskole Syd og arbejder idag som statsautoriseret revisor i Deloitte, hvor han er skattepartner.

Hospice

Tom Eriksen er opstillet i Esbjerg Omegnskreds. Han har i 10 år været medlem af Venstre og greb chancen, da muligheden bød sig efter Carl Holsts afsked med politik.

- Landspolitik interesserer mig meget, men jeg har aldrig før stillet op til et valg, siger Tom Eriksen, der er jeg glad for, at Deloittes accept af samfundsansvar har medført, at han som partner har fået lov at gå ned i tid for at føre valgkamp.

Ved siden af skatterådgivningen har Tom Eriksen været meget aktiv i både fri- og efterskolebestyrelser, i menighedsrådsarbejde og mere generelt foreningsarbejde, ligesom han siden halvfemserne været meget aktiv i den danske hospice-bevægelse.

- Jeg har været med siden dengang, man skulle forklare folk, hvad et hospice var, og jeg vil meget gerne være med til at sætte fokus på en videreudvikling af hospiceområdet som en del af det nære sundhedsvæsen. Dette kan være med til at bevare og udbygge et dansk sundhedsvæsen i verdensklasse, siger Tom Eriksen, der dog allerede har udset sig hvervet som skatteminister, hvis han selv kunne få lov at vælge.