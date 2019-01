Firma bag Tirpitz Museum valgt til at bygge universitet i Esbjerg

Det blev derimod NCC-selskabet Jakobsen & Blindkilde, der for et par år siden byggede det landskendt Tirpitz Museum ved Blåvand, som har vundet opgaven.

NCC, der er landets tredje største entreprenørkoncern, overtog sidste år entreprenørfirmaet Jakobsen & Blindkilde A/S fra Aulum i Midtjylland med 75 ansatte.Jakobsen & Blindkilde dækker hele landet, men har historisk haft flest opgaver i Jylland, hvor hovedkontoret ligger i Aulum mellem Holstebro og Herning. Firmaet er etableret i 1971 og udfører erhvervsbyggeri i total- og hovedentreprise over hele Danmark med egenproduktion af jord-, kloak- og betonarbejde.

- Vi har rigtig god erfaring i at bygge uddannelsessteder og har igennem årene opnået en dyb forståelse for de behov, der er i læringsmiljøer. Det gælder f.eks. gode lydforhold, så støj ikke generer de studerende og gode, åbne rum, hvor mange kan lære sammen i inspirerende omgivelser, siger projektdirektør Henrik Eriksen, Jakobsen & Blindkilde, i pressemeddelelsen.

Bygningen på 7.650 kvadratmeter i to etager vil blive opført i tilknytning til det eksisterende UC Syd-campus ved Degnevej i den nordøstlige del af byen. Byggeriet skal være færdigt i sommeren 2020.

Svævende bygning

Syddansk Universitet har store forventninger til projektet, der er opstået i et samarbejde mellem SDU og UC Syd. Det skal skabe et tværfagligt miljø mellem institutionerne og kan på den måde for eksempel vise en karrierevej fra en professionsbachelor til en kandidatuddannelse på universitetet.

- Den nye bygning skal forankre tilknytningen mellem uddannelserne, og vi glæder os til samarbejdet med Jakobsen & Blindkilde. De er erfarne og pragmatiske, og det sikrer både kvalitet og transparens i samarbejdet, siger projektleder og arkitekt Jonathan Fromholt Larsen fra Bygningsstyrelsen, som er bygherre på projektet.

Selve bygningen vil blive opført i røde teglsten som de eksisterende på campus området og i såkaldt ophængt murværk, så det ser ud som om bygningen svæver. Indenfor er der både læringstrapper, hvor mange studerende kan sidde og se på storskærm, ligesom der vil være to åbne atrier med bygningsintegreret kunst. Bygningen vil indeholde i alt 11 klasselokaler, et bibliotek og kontorer til administrativt personale.

Partnere i projektet er Cubo Arkitekter, Aarhus og EKJ Rådgivende Ingeniører, Odense.