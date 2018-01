Fireårig pige og 11-årig dreng ramt af fyrværkeri

Seks personer med fyrværkeriskader måtte forbi akutmodtagelsen på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg nytårsnat. Heriblandt en 11-årig dreng, hvis øjenskade var så slem, at han måtte sendes videre til Odense.

ESBJERG: Heller ikke i år undgik lægerne på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg at skulle behandle fyrværkeriskader i løbet af nytårsnat. I alt seks personer ankom til skadestuen med skader efter raketter eller andet fyrværkeri, herunder to børn. Det ene barn var en 11-årig dreng, som var kommet så alvorligt til skade med øjet, at han måtte sendes videre til Odense Unviersitetshospital. - Det var en skade, vi ikke kunne håndtere her i Esbjerg, så derfor blev drengen forflyttet til Odense, oplyser ledende oversygeplejerske på skadestuen, Christian Jørgensen. Han kan ikke fortælle nærmere, hvor i sygehusets dækningsområde drengen er fra. Eller om han er blevet udskrevet i Odense. Men han slår fast, at drengen ikke bar beskyttelsesbriller under ulykken.

Forbrændt Mindre alvorligt, men dog grimt, var det for en fireårig pige, som kom ind på skadestuen med en forbrænding i ansigtet. - Sammen med sin familie har hun i antændelsesøjeblikket stået og kigget på, men påført sig en lettere forbrænding i ansigtet. Det er en førstegradsforbrænding, og det vil sige svarende til at have fået for meget sol, forklarer Christian Jørgensen. Pigen kom hjem igen samme nat. De øvrige fyrværkeriskader er et par håndskader, nogle flænger på hænder og nogle snitsår. Der var også en mand med en lettere forbrænding på skinnebenet.

Fra 11 til seks patienter Sidste år fik Sydvestjysk Sygehus Esbjerg 11 patienter med fyrværkeriskader ind, så faldet til seks glæder Christian Jørgensen. - Det er rigtig godt, at tallet var faldet. Vi havde også tre børn blandt de 11 sidste år, hvor der så i år kun er to børn. Men desværre gælder tallene jo kun for selve nytårsnat. Vi har også haft nytårsrelaterede skader med børn involverede i dagene op til nytårsaften, hele tre faktisk, siger Christian Jørgensen. - Jeg synes, det er kedeligt, når man ser på det totale regnestykke, at så mange børn har været involveret i fyrværkeriulykker. Det er ærgerligt. Jeg ville virkelig ønske, at børn ikke sådan ukritisk får lov at håndtere nytårskrudtet selv, siger han.