Fire slags 1. juledag i Esbjerg

Den årlige diskussion om naboens hundeHos Tina og Henrik Koop på Nørre Farupvej ved Ribe var de ikke færre end 30 personer samlet til den store årlige julefrokost for børn, børnebørn, svigerbørn og oldebørn til 83-årige Ingeborg Kathrine Nielsen. Her er maden den helt samme hvert eneste år. Først suppe til forret, så tarteletter og til sidst dessert med marengsbund, syltede frugter og creme. Det er Ingeborgs søn, Henrik, der står mest i køkkenet, og i år startede dagen ud med det rene drama, for suppegryden smuttede på det våde komfur og røg på gulvet. Heldigvis var den frossen, så det gik alligevel. Og det er ikke hvilken som helst suppe. Den har de altid spist i Ingeborg Kathrine Nielsens barndomshjem, og dengang spiste man den også juleaften og med hjemmelavede melboller, der blev lavet med bollesprøjte, selvfølgelig. Da så svigerbørnene kom til, syntes nogle af dem, at det var en sær julemad med det der suppe, og så skiftede suppen plads fra juleaften til juledag i stedet. Men der holdes fast i traditionen med suppe, nu så bare som forret. Og Ingeborg har vænnet sig til de "køwens" melboller, som faktisk også smager rigtig godt, selv om intet kan sammenlignes med sådan en rigtig melbolle lavet fra bunden, som hun siger.De mest diskussionslystne i familien er brødrene Henrik og Ivan Koop. De har adskillige diskussioner, som varer ved år efter år, og en af de mest diskuterede emner er hundene, som en af naboerne til deres barndomshjem ejede. De er blevet enige om, at hundene hed Bøf og Ymer, men nu diskuteres det fortsat, om hundene boede et eller to huse til den ene side eller til den anden side på vejen. Den diskussion kan der gå lang tid med, og de andre ved bordet griner, når hundediskussionen kommer op igen i år. Foto: Martin Ravn

Juledag er julefrokostdag i mange familier, men hvad er traditionerne rundt omkring? JydskeVestkysten fik lov til at kigge inden for hos fire vidt forskellige udgaver af den hyggelige "dagen derpå."

Juledag i joggingtøjHvert år mødes Gitte og Finn Friis med deres vennepar, Conny og Kristian Toft, og begge par tager børn og børnebørn med. Og de fortsætter, selv om Conny og Kristian i dag bor i Dubai. Det er en fast forankret tradition, som går ud på, at man møder op i joggingtøj og spiser resterne fra juleaften. Det fungerer fantastisk, og stemningen er høj, og kun er det en tradition, at Kristian også lige steger 20 fiskefiletter ? som vendes i mel og intet andet ? så der er en bund. I år var det Conny og Kristians søn, Nicklas, som lagde hus til hyggen, og ud over at spise løs blev der også sunget sange og grinet af anekdoter. Som for eksempel dengang for mange år siden, hvor Gitte og Conny stod på kajen og viftede med små dannebrogsflag, da deres mænd kom hjem fra en tur offshore. Problemet var bare, at skibet sejlede lige så fint forbi der, hvor de stod, og lagde til et helt andet sted. Desuden lugtede mændene af bræk, fordi de også lige havde fløjet med en helikopter, hvor mange havde været syge ombord. Det er også et fast tilbagevendende taleemne, at offshore-arbejde nu om dage slet ikke er så hårdt, som det var engang. Så fortæller Finn og Kristian om dengang, de løftede mange tunge ting, og de viser også gerne små film fra dengang, hvis de kan få held til det. Svigersønnen Steffen tager stadig for fint tøj på til 1. juledag, så han skal lige joggingtøj-opdrages, men han havde dog i år en løs hættetrøje på, så han er på vej. Foto: Mai M. Christensen

Oldemors pink undulat på juletræetHjemme hos mor Helle og hendes kæreste Gert Christiansen bænker Helles børn, Line og Lars, sig hvert år med deres familier omkring et veldækket julebord. Så får de hygget sig sammen, selv om de holder jul hver for sig, og de femårige fætre Jes og Albert nyder både hinandens selskab og nerfguns i fulde drag. Helle holder godt fast i traditionen med, at der skal spises sprængt kalvetunge, som man altid har gjort det i hendes familie, og heldigvis er lysten til tunge gået videre til Line og Lars, mens Gert ikke er meget for den ret. Han vil meget hellere have andeburger, men det har han endnu ikke fået lavet, selv om det faktisk er ham, der står for maden. Den er i øvrigt altid god, bortset lige fra det år, hvor hunden åd kyllingen, så det måtte blive ?rejer i asparges? i stedet for ?kylling i asparges?. I år var det planen at drikke Lines mand, Henrik, fuld, så han ville sige ja til, at hun måtte få en hundehvalp. Line selv kom også til at tale over sig og afsløre, at det var hende, der ødelagde en dør i huset, da hun var lille ? en ravage, som ingen af de to søskende gennem årene har villet lægge navn til. På juletræet hænger der et lille pink fuglebur, som oldemor engang vandt i et pakkespil. Hvis den en dag bliver væk eller bliver stjålet, er familiefreden ødelagt for altid. Det er alle enige om. Det lyserøde fuglebur er vigtigt. Albert og Jes har desuden iklædt træet en dinosaur-lyskæde i år, så der er uden tvivl tale om unik julepynt. Foto: Mai M. Christensen

CilitBang på menuenDitte G. Poulsen og hendes kæreste David har netop købt hus i Ådalshaven, for de har fundet ud af, at de er alt for meget familiemennesker til at bo på Fyn, og deres familier er i Esbjerg. Og pludselig fandt og købte de deres drømmehus gennem Facebook, og pludselig skulle de fraflytte deres hus på Fyn den 28. december. Så julen må stå i flytningens tegn i år, og heldigvis trådte familien straks til. Ditte havde fået den idé, at hvis hun og David nu lagde hus til årets julefrokost ? som altid er 25. december ? kunne familien måske male huset samtidig. Den var alle med på. Huset endte dog med at blive malet allerede flere dage før, men der var til gengæld masser af rengøring tilbage, så det blev kombineret med, at der blev serveret tarteletter undervejs og drukket godt med rødvin, for Dittes familie ?går ikke så langt på literen?, som hun siger. Sønnerne Noah og Victor på fem og to år glædede sig over, at deres nye hus snart blev klar til indflytning, og de hyggede sig, mens de voksne gik rundt og skrubbede. Der følger i øvrigt en flok høns med huset, så det skal familien lige vænne sig til, men hønsene kan godt regne med, at der ikke dufter lidt mindre af rengøringsmidler og lidt mere af julemad i julen næste år. Foto: Mai M. Christensen