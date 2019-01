Fire ruter på Hjerting Nytårsmarch

Esbjerg: Alle er velkomne, når der søndag 6. januar er nytårsmarch i Hjerting. Nytårsmarchen, der hvert år arrangeres af FDF Hjerting, har været en tilbagevendende begivenhed siden 2000, og mange både børn og voksne ser frem til den traditionsrige march. Nytårsmarchen 2018 satte deltagerrekord med flere end 120 deltagere, og FDF Hjerting håber, at den rekord bliver slået den første søndag i 2019.

Man kan vælge mellem ruter på 5, 8, 10 eller 15 kilometer, og alle ruterne bringer deltagerne rundt i den skønne natur i Sjelborg og Marbæk.

Undervejs på vandreturen bliver der i Sjelborg serveret stående frokost ved FDF's madbod, lune pølser med brød og varm kakao.

Marchen indledes med gudstjeneste i Hjerting Kirke klokken 10.00, men deltagerne er også velkomne til blot at møde op i kirkens lokaler klokken 11.00 for at tilmelde sig. Ved tilmelding får man udleveret en madbillet og et kort over den rute, man vil begive sig ud på. Det koster et mindre beløb at deltage i marchen. Overskuddet går til FDF Hjertings børne- og ungearbejde i Hjerting.