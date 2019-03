Fire mænd fik bandestempel i nakken: Straffe fordoblet i landsret

Bandeparagraffen

Straffelovens paragraf 81 A kaldes populært bandeparagraffen.



Den giver mulighed for at fordoble straffen, hvis lovovertrædelsen har baggrund i eller er egnet til at fremkalde en konflikt mellem grupper af personer, hvor der som led i konflikten enten anvendes skydevåben eller anvendes våben eller eksplosivstoffer, som på grund af deres særdeles farlige karakter er egnet til at forvolde betydelig skade, eller begås brandstiftelse.



Kilde: Danskelove.dk