Fire mænd anklaget for våbenbesiddelse og bandeaktiviteter

Det er skærpende omstændigheder, at pistolerne blev fundet på offentligt tilgængelige steder, og hvis et forhold kan føres under den såkaldte bandeparagraf, kan straffen fordobles.

Politiet fandt den 18. oktober sidste år to pistoler hver med tre patroner i magasinet samt en pose med syv patroner i en kælder under en boligblok på Stengårdsvej, og det er de fire personer sigtet for besiddelse af.

De fire sad torsdag på anklagebænken i retten i Esbjerg, hvor de er tiltalt for besiddelse af skydevåben under særligt skærpende omstændigheder.

Der er afsat fire retsdage til sagen, og der forventes at falde dom den 21. september.Strafferammen for våbenbesiddelse er 2 til 8 års fængsel, og straffen kan blive fordoblet, hvis den såkaldte bandeparagraf kommer i anvendelse. De to pistoler, der blev fundet ved ransagning i kælderen, blev begge fremvist i retten. Der er tale om en Browning kaliber 6,35 og en lidt større halvautomatisk pistol kaliber 7,62. Undersøgelser har vist, at den ene pistol blev brugt ved et skyderi på Stengårdsvej den 14. september sidste år og i Århus i august sidste år.

På sin venstre hånd har han tatoveret bogstaverne "ST", som står for Stengårdsvej som et minde om hans opvækst og venner, men den tatovering blev lavet i en brandert for fem år siden, forklarede han

Den 22-årige mand erkendte ved retsmødet at have haft pistolen i hænderne, som man kunne se på billederne, men nægtede i øvrigt at svare på spørgsmål vedrørende videoen. Han nægtede ikke alene at være en del af den såkaldte Stengårdsvej-gruppe, han benægtede også ethvert kendskab til en sådan gruppering.

Købte joint

Han erkendte ligesom den 23-årige at have været på stedet og identificerede sig selv på videoen, men han var kun i kælderen for at købe en joint, og da han så pistolen, forsvandt han kort efter fra stedet, da han var prøveløsladt og bange for at komme i problemer, lød hans forklaring.

Den 23-årige forklareder sin tilstedeværelse i kælderen med, at han tilfældigt havde mødt den 22-årige og var gået med ham for at ryge en cigaret. Han påstod, at han aldrig havde set en pistol i kælderen, og at det var en telefon, man på videobillederne så ham få i hånden, og ikke en pistol.

Den anden 23-årige mand nægtede, at det var ham, man kunne se på videovervågningen, selv om politiet havde identificeret ham, for han har aldrig nogen sinde sat sine ben i den pågældende kælder. Til gengæld erkendte han at være i besiddelse af 86 skarpe patroner, som politiet fandt i hans forældres lejlighed på Stengårdsvej.

- Der er ingen lyd på videosekvensen, så vi kan ikke vide, hvad der bliver sagt. Derfor håber jeg, at der vil blive lyttet til de anklagedes forklaringer om, hvad der foregik, siger Mette Grith Stage, der er forsvarer for den 21-årige.