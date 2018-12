Fire gange Lützhöft fik sømandschef til at tabe underkæben

- Jeg var fuldstændig målløs efter at have modtaget mailen, og jeg kan ikke lige finde passende ord, der kan beskrive min taknemlighed - det er en ekstrem generøs donation, som redder tallene for Esbjerg Havne Service i 2018, og som samtidig giver os tiltrængt luft, når vi starter på det nye år. Det var simpelthen vores julenisse, der lige kom forbi.

Ja, hvis det kunne tjene sømandscentrets sag, lød svaret fra Steen Lützhöft, der selv har en fortid som sømand og tjent sin større formue via salg af sin afdøde far, ejendomsmægler Valter Lützhöfts ejendomme.

I mailen, som indeholder ønsket om en rigtig god jul og et godt nytår, stod der, at hver af de fire Lützhöfter donerer 16.000 kroner til sømandscentret - i alt 64.000 kroner.

Den kom fra det, Jan Erik Kamstrup nu har valgt at kalde for sømandscentrets beskyttende engle - fire medlemmer af familien Lützhöft; Steen Lützhöft og hans familie bestående af Anja, Betina og Chris Lützhöft.

Jeg er fuldstændig målløs efter at have modtaget mailen, og jeg kan ikke lige finde passende ord, der kan beskrive min taknemlighed - det er en ekstrem generøs donation.

Udfordret økonomi

Esbjerg Havne Service & Esbjerg Internationale Sømandscenter stiller gratis faciliteter til rådighed for tusindvis af søfolk, der hvert år besøger centret, hvor de kan få lidt tørt og vådt samtidig med, at de for eksempel har mulighed at slappe af med film og billard. Derudover sørger havneservice for at fragte de søfarende rundt til forskellige typer indkøb i byen, samt arrangere besøg ved seværdigheder som Fiskeri- og Søfartsmuseet og de fire hvide mænd.

Centret drives af Jan Erik Kamstrup og 10-12 gæve frivillige, men i de senere år har centret haft udfordringen med at få økonomien til at hænge sammen.

- Donationen går ind i vores budget til driften, og det luner virkelig. Vores selvejende institution har trods alt eksisteret siden 1964, og vi håber naturligvis på at kunne fortsætte velfærdsarbejdet mange år frem i tiden, men vi er altså afhængige af, at erhvervslivet på havnen og i byen støtter op omkring den økonomiske del, siger Jan Erik Kamstrup.

Han siger samtidig, at donationen også betyder, at det bliver lidt nemmere at fejre sømandscentret juleaften. Sidste år deltog et par og tyve ved juleaften i centret.