Fire biler bankede ind i hinanden ved Ribe

RIBE: To personer blev kørt til undersøgelser på Sydvestjysk Sygehus, men i følge politiet skete der ingen personskade som følge af et stort færdseluheld på Hovedvej A11 mandag klokken 16.08. Uheldet skete da en bilist kørte i nordlig retning op bag i en varebil, som holdt for at svinge ind til venstre ad Hillerup Markvej.

Varebilen blev skubbet over i den sydgående vejbane og røg her ind i en modkørende bil, som var på vej mod syd. Og efterfølgende kom så endnu en bil, som kørte i sydlig retning, som kørte op i den forankørende bil.

Alle fire biler fik en del buler og skrammer, oplyser politiet.OM