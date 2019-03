Fire albanere forsøgte at snige sig til England

ESBJERG: Fire albanske mænd blev lørdag morgen klokken 8.21 anholdt på havnen i Esbjerg. De fire mænd havde sneget sig ind på området ved Englandsfærgen ved at hoppe over et hegn, hvorefter de havde gemt sig i en køletrailer formentlig med tanke på at snige sig ombord på skibet til England.

De fire mænd blev dog opdaget og anholdt af politiet, som vil sigte de fire mænd for husfredskrænkelse. Derefter vil de fortsat blive tilbageholdt med henblik på udvisning med indrejseforbud i Danmark, oplyser vagtchefen hos Syd- og Sønderjyllands Politi. De fire mænd er henholdsvis 30 år, 21 år, 20 år og 35 år.