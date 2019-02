Protesterende beboere fik stoppet en træmassakre. Politikerne greb ind og fik sat fældning af omkring 100 træer på to gader på pause, mens det undersøges, om træerne kan reddes - og om det giver mening på lang sigt. I Torvegade står de fleste af gadens træer der stadig i dag.

Esbjerg: Fire familier er nærmest grædefærdige over udsigten til - ingenting. I dag kan de kigge på lange rækker af spidsløn og kirsebærtræer og glæde sig over at bo i et helt unikt boligområde i Esbjerg. - Jeg spekulerer på, om vi overhovedet har tilsvarende smukke alléer andre steder i Esbjerg? spørger Line Britt Madsen, der synes, at man skal gøre meget for at passe på det fine samlede område i Østerbyen. Hun bor selv på Bentzens Allé, hvor der er håb om, at de fleste gadetræer kan bevares. Men de tre andre familier bliver ramt, hvis motorsavene bliver startet op og æder sig gennem de omkring 50 år gamle tykke træstammer. Beboerne på Godthåbs Alle og Carstensens Alle står til at miste deres allétræer, hvis ikke der dukker nye oplysninger op i løbet af de kommende uger. Indtil videre har Esbjerg Kommune udsat fældningen af de formentlig over 100 træer.

Vindens susen i træernes store kroner, den overdådige blomstring, som en levende port ned gennem Carstensens Alle, Godthåbs Alle i brand med sine stærke efterårsfarver. Fra artiklen

Vi vil gerne høres - Vi forstår ikke, hvad der sker med vores træer, og hvorfor det sker med så kort varsel, siger Line Britt Madsen på vegne af de fire familier. - Vi er mange, der er enormt glade for træernes herlighedsværdi, og som gerne vil have, at vores argumenter bliver taget med i betragtning, før det besluttes, om træerne skal fældes. Ifølge Britt Madsen blev der på et informationsmøde på Boldesager Skole oplyst, at man ville tilstræbe at bevare træerne under separatkloakeringen, men at enkelte træer måske skulle fældes. - Hvad har ændret på denne vurdering? spørger hun og frygter, at det vil betyde, at store dele af Esbjergs gamle gadetræer vil gå tabt, når der skal lægges ny kloak i hele byen. Er dét, hvad politikerne ville, da de vedtog spildevandsplanen? fortsætter hun.

Træer overlevede i Torvegade De protesterede beboere er klar over, at nogle grundejerne i området er trætte af træerne. Modsat dem vægter tilhængerne, at træerne skaber læ og mindsker støjen fra jernbanen og den trafikerede Strandby Kirkevej. - Træerne bidrager til menneskelig rekreation: Vindens susen i træernes store kroner, den overdådige blomstring, som en levende port hele vejen ned gennem Carstensens Alle, og i efteråret sætter Godthåbs Alle gaden i brand med sine stærke efterårsfarver. - Vi er blevet fortalt, at man i Torvegade var i gang med at fælde træer, men stoppede på grund af protester fra beboere. Her lykkedes det at kloakere uden fældning af træer, og ingen af træerne skulle angiveligt være gået ud efterfølgende, fortæller Line Britt Madsen. Vi håber virkelig, at I politikere vil indstille træfældningen og give træerne chancen - eller som minimum indgå i en reel dialog med alle os, der interesserer os for lokalmiljøet, lyder det i beboerprotesten. En protest, som i første omgang har givet det resultat, at der ikke fældes spidsløn og kirsebærtræer på mandag.

Politiker svarer Formand for Teknik & Byggeudvalget, Søren Heide Lambertsen (S), har ikke læst beboernes klage, men forelagt deres klagepunkter siger han: - Udvalget og Vej & Park er enige om at udsætte fældningen af træerne, at sætte det på pause. - Vi vil gerne have afklaret, om det er de rigtige træer, der står derude, også på lang sigt. Om træerne måske har vokset sig for store. Og på den baggrund vurdere, om de kan reddes, og om det overhovedet giver mening at redde træerne, hvis det for eksempel ikke er de rigtige træer. - Jeg kan ikke sige, at vi aflyser fældningen permanent eller bekræfte, at vi gør det. Sagen er sat på pause, men når vi ikke ved noget endnu, kan jeg jo ikke afvise, at træerne vil blive bevaret - eller det modsatte. I Torvegade lykkedes det at kloakere og bevare træerne? - Det er sammenligneligt på en måde - og så alligevel ikke. Der er træerne placeres anderledes. Alle steder er det en individuel vurdering, om man kan bevare gadetræerne Vil I lave en høring om fældningerne? - Jeg er ikke sikker på, det vil give mening at lave en høring. Vi føler, at vi har informeret. Men nu kigger vi på, om træerne kan reddes. Eller om de skal fældes.

JEg er enormt glad Vej & Parks chef, Mads Astrup, understreger, at man gør alt, hvad der kan gøres for at bevare byens træer. - Vi er her ikke for at fælde træer. Line Britt Madsen er glad for, at træerne er reddet - i hvert fald i første omgang ved, at fældningen er udsat: - Det er jeg enormt glad for. Det giver en helt anden mulighed for at belyse problemet.