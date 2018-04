Finansministeren hørte om velfærdsteknologi hos Ribe Jernindustri

- Jeg har selv længe fulgt projektet med den nye bydel, der skal skabes, når Ribe Jernindustri flytter ud. Det skal finansministeren da også høre om samt om de mange velfærdteknologiske muligheder, som Ribe Jernindustri udvikler, fortalte Carl Holst, der var glad for at finansministeren havde sat tid af til et tre kvarters besøg i Ribe.

Ønsker flere akademikere

Efter en rundvisning i huset og et syn på de mange produkter, som virksomheden har skabt gennem en nytænkning af kundernes behov særligt inden for sundhedssektoren, kom snakken til at dreje sig om behovet for flere akademikere hos små og mellemstore virksomheder.

- Hvis ikke vi havde ansat en ph.d'er i mikrobiologi, så havde vi aldrig skabt de produkter, vi har i dag. Det er nødvendigt, at vi innoverer vores produkter for at holde os konkurrencedygtige i branchen, forklarede Michael Boel Olesen, som derfor opfordrede ministeren til, at alle akademikere skal ud i virksomhedspraktik for på den måde at koble viden og praktik i de små og mellemstore virksomheder. Ifølge direktøren skal også uddannelsesmulighederne i området forberedes for at holde på arbejdskraften.

Det budskab gjorde indtryk hos begge politikere.

- Det er rart at høre, at en virksomhed er så åben over for at tilknytte akademikere, for det handler også om, at virksomhederne har lyst til at arbejde sammen med akademikere, og det gælder ikke alle produktionsvirksomheder. Og det er da klart at for at få en Danmark i balance, så skal uddannelsespladserne placeres i området, hvor der er behov for arbejdskraften, sagde Kristian Jensen.