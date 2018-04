Finansminister Kristian Jensen og MFer Carl Holst besøgte Esehuset

Esbjerg: Familie-, social- og kirkeordfører for Venstre, folketingsmedlem Carl Holst, havde forleden inviteret finansminister Kristian Jensen til Esbjerg for sammen med borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) at besøge plejecenter Esehuset. Her blev man orienteret om centrets arbejde med demente borgere.

- Regeringen har løftet ældreområdet markant, blandt andet med værdighedsmilliarden, som vi kan se bliver omsat til varme hænder ude på plejehjemmene. Dertil har vi jo lavet en demenshandlingsplan, der øremærker knap en halv milliard kr. til at løfte indsatserne for mennesker med demens og deres pårørende, siger Carl Holst i en pressemeddelelse.

Værdighedsmilliarden blev afsat i finansloven for 2016. Nye tal viser, at 89 pct. af pengene bliver brugt på varme hænder på landets plejehjem. Med finansloven for 2018 blev der yderligere afsat 500 mio. kr. årligt til bedre bemanding i hjemmeplejen, på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger.

Formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget i Esbjerg Kommune, Olfert Krog (DF), deltog også i besøget.