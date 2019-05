Filmhold indspillede Jacob A. Riis-film i Ribes gader

Onsdag rykkede filmhold fra Saxo Film ind i området omkring Sortebrødregade for at optage scener til ny dokumentarfilm om Jacob A. Riis.

Ribe: Onsdag rykkede et filmhold fra Saxo Film ind i gader og slipper omkring Sortebrødregade for at indspille scener til den film, der blandt andet skal køre i den nye biograf på Jacob A. Riis Museet.

Det er den kendte skuespiller Tomas Villum Jensen, der skal spille rollen som Jacob A. Riis, mens hans søn Villum spiller rollen som den unge Jacob A. Riis, men selv om Jacob A. Riis var ripenser, så er det kun ganske få scener, der indspilles i Ribe, og faktisk var den råkolde onsdag den eneste dag, Tomas Villum Jensen og hele holdet bag indspillede i Ribe, og også første dag, de indspillede udendørs.

- Det fleste optagelser foregår på Fyn, men noget skal selvfølgelig foregå i Ribe. Det er blandt andet, hvor han bliver forelsket, hvor familien Riis første gang ankommer til Ribe, og hvor Riis' bror falder i Ribe Å og drukner, siger instruktør Teddy Bruslund og forklarer, hvordan de onsdag blandt andet skulle indspille druknescenen i Kølholts Slippe ved Sortebrødregade.

Filmholdet brugte ekstra tid på at vente på de mange turister og nysgerrige, der insisterede på at skulle gå igennem Sortebrødregade, og ventetiden brugte Tomas Villum Jensen og søn blandt andet på at spise is fra Isvaflen i gågaden, som de havde læst var Danmarks næstbedste isbutik i en ny afstemning.

Filmen om Jacob A. Riis laves i to versioner. Den første bliver en film på omkring 15 minutter, og vises i biografen på Riis Museet. Den skal være færdig til 27. juni, mens den anden bliver et længere dokumentarprogram til DR, der baserer sig på Tom Buk-Swientys bog om Riis. Den bliver klar til begyndelsen af 2020, og her skal Tom Buk-Swienty selv fungere som fortæller.