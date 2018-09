Fik 8 års fængsel for voldtægt af fire mindreårige piger: Nu er dømt 48-årig i retten til ankesagen

En 48-årig mand er i byretten blevet idømt otte års ubetinget fængsel for voldtægt af fire mindreårige piger over en periode på cirka 12 år, to af pigerne var hans egne døtre. Nu er ankesagen ved Vestre Landsret begyndt.

Dommen lød på otte års ubetinget fængsel og forbud mod at opholde sig i nærheden af børn under 18 år.

Manden blev fundet skyldig i adskillige tilfælde af incest, pædofili, voldtægter og andre seksuelle overgreb mod fire mindreårige piger over en periode fra 2003 til 2015, og to af pigerne var mandens egne døtre. Overgrebene fandt sted på adresser i Esbjerg og omegn.

Sagen ved Vestre Landsret i Esbjerg strækker sig fra mandag til torsdag i denne uge. Mandag i næste uge er der procedure, og tirsdag eller onsdag forventer dommere og nævninger at have kendelse klar om skyldsspørgsmålet. Derefter skal de tage stilling til en eventuel udmåling af straffen i sagen.Der er tre juridiske dommere og 9 nævninger plus en reserve i sagen

Flere anmeldelser

Manden blev anholdt og sigtet i april sidste år, men overgrebene, som han er dømt for, ligger meget længere tilbage.

Det var under en samtale med en sundhedsplejerske, at en af mandens døtre fortalte, at hun var blevet voldtaget, tvunget til forskellige former for sex og seksuelle overgreb af sin far i en periode på fem år fra 2010 til 2015, mens hun var mellem 9 og 13 og år.

Kort efter dukkede de øvrige anklager op.

Både fra mandens anden datter, der i 2015, da hun var 9 år gammel, fortalte, at hun var blevet voldtaget mindst fire gange, fra mandens svigerinde, der fra 2003 til 2005 fra hun var 10 år meldte sig udsat for voldtægt og andre seksuelle overgreb, og endelig fra en pige, som blev betegnet som en ven af familien, og som havde været udsat for overgreb, herunder voldtægt, fra hun var 11 år gammel og tre år frem.

Den 48-årige mand nægter sig skyldig og har anket dommen til frifindelse subsidiært formildelse, mens anklageren påstår en skærpelse af straffen.

- Det er en hård dom fra byretten, ingen tvivl om det, men strafferammen for den slags forbrydelser her er blevet skærpet, og det er dommen et udtryk for. Der er stadig ting i anklageskriftet, som han ikke blev dømt for. Jeg håber det er muligt at få præciseret det hele her i landsretten, også for pigernes skyld, sagde senioranklager Lasse Svensson ved sagens begyndelse.