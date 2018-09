Fighteren Verner er til Stafet for Livet

Weekenden bruger Verner Hein på at deltage i Stafet for Livet i Ribe, hvor han er én af de 600 deltagere, som bidrager til, at der bliver samlet et formentlig ganske stort kontant beløb til Kræftens Bekæmpelse - til forskning, rådgivning og patientstøtte.

RIBE: Han havde sin gule fighterbluse på, som bevis på at han er én af de 40 fightere, som har eller har haft en kræftsygdom. 77-årige Verner Hein fra Roager har også kæmpet sin egen kamp mod den knoglemarvskræft, som han fik konstateret for to år siden i kølvandet på en rygoperation han skulle igennem på Odense Sygehus.

Koordinator for Stafet for Livet i Ribe, Morten Topholm, tror på at der bliver et endnu større overskud end de 288.000 kroner, som arrangementet gav sidste år. Sidste år var der 788 deltagere. Ved middagstid lørdag var der 600 deltagere, men i år er der kommet flere og større sponsorater ind, fortæller Morten Topholm.Stafet for Livet på Hovedengen slutter søndag klokken 11.

Et lyst sind

Han har et lyst sind, og har aldrig betragtet sin kræftdiagnose som en mulig dødsdom.

- Jeg har valgt at have et positivt syn på situationen og lægerne på Sydvestjysk Sygehus har sagt til mig, at det betyder rigtig meget. Jeg kan ikke blive helbredt for knoglemarvskræft, men sygdommen kan holdes nede, og nu er der udsigt til at jeg skal holde to års pause, inden jeg eventuelt igen skal have kemo, fortæller Verner Hein.

Han har hele tiden fået god støtte af sin hustru, Annelise, som han i sidste måned kunne fejre guldbryllup sammen med, og han har også fået opbakning fra sine to børn og seks børnebørn, fortæller han.

- Det eneste jeg ikke længere kan dyrke er min store hobby, ringridning. Jeg har stadig min hest Mitzi, men ryggen kan ikke holde til ringridning. Så nu nøjes jeg med at kigge på, når vi tager rundt til ringridning i hele landsdelen, lyder det fra fighteren fra Roager.