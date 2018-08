Festugen skydes i gang med dansehits

Esbjerg: Fredag den 10. august skydes Esbjerg Festuge i gang med et brag på Torvet. Klokken 18 holder borgmester Jesper Frost Rasmussen traditionen tro sin åbningstale, og herefter kan der opleves koncerter rundt om i byen. Efter den officielle åbning overtager Hit Orchestra scenen for at fyre op under festen med en god blanding af de største dansehits. Er man ikke til pophits, kan i stedet nyde country vibes i gårdhaven hos Rankin Park i Skolegade.

Lørdag fortsætter festen på Torvet med tidens største tegnefilmsklassikere, når det 18 mand store orkester Luftens Helte endnu en gang gæster Esbjerg. Her kan man synge med på sange fra både Tarzan, Aristocats og Frost.

Søndag inviterer Vadehavet Nationalparken til en spændende dag for børnefamilier ombord på Vadehavsskibet, der lægger til kaj ved Rødspættekaj ved Sydvesten. Her kan man tage på en rejse gennem Vadehavets historie og man kan komme med ned for at se skibets motorrum. Ombord på skibet vil der være frivillige, som kan fortælle om Vadehavet, Verdensarven og om sejlads generelt.

Festugen fortsætter indtil den 18. august, og det fulde program kan ses på www.visitesbjerg.dk.