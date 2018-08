Festugen samler kulturelle bysbørn på scenen

Mandag aften i festugen kan du opleve et spritnyt koncept på Torvet. Det skal handle om musik og kultur i Esbjerg, og der kommer især mange musikere på scenen, som alle har en forbindelse til byen.

Esbjerg: Et spritnyt scenekoncept spækket med musik og interessante snakke om Esbjerg kommer nu til festugen. En stor portion forskellige kulturpersonligheder gæster Esbjerg Live Talks til både snak og optrædener. På scenen vil der være et sofahjørne, hvor gæsterne skal sidde og snakke om Esbjergs kulturelle og musikalske liv, og et husband fyrer op for masser af musik sammen med flere af de gæstende musikere. Idéen er Annette Posselts, som er eventmanager for Esbjerg Festuge. Den kom til hende, da hun sidste forår så et gammelt videoklip fra DR's Arkiv. Det var et indslag fra Kridthuset, hvor man talte om, at man gerne ville have musiksteder til Esbjerg. I klippet blev der også talt om kulturen i byen.

Gæster på scenen til Esbjerg Live Talk Jan SvarrerSilje Holtan



Leif Fabricius



Kurt Banke



Jonas Rendbo



Sebastian Wolff



Morten Nissen



Kirstine Bonde



Sinne Eeg



Teddy Vork



Jan Mols



Johan Lind



Jesper Holm



Trine Gadeberg



Nicolai Bøgelund



Nicolas Kock

Esbjerg med i bagagen Esbjerg som by kan rigtig mange ting, og en af de ting er kultur. For Annette Posselt var det vigtigt at sætte fokus på byens kulturelle styrker, da konceptet Esbjerg Live Talks skulle udvikles. Derfor er der blevet inviteret personer, der alle har Esbjerg som fællesnævner. Nogle er vokset op i byen, nogle har gået på musikkonservatoriet her, og nogle bor her nu. Mange har startet deres karriere her. Og nu er de inviteret tilbage for at tale om Esbjerg og kultur. - Omdrejningspunktet for samtalerne bliver, hvordan de hver især har Esbjerg med i bagagen, siger Annette Posselt. Esbjerg Live Talks bliver en blandet pulje af alt det bedste. Her bliver snak i sofaen oppe på scenen, og snakken bliver brudt af husbandet Kennet Lauridsen & Party People, som nogle af gæsterne undervejs vil optræde med.