Festligholdelsen af søfartens Ribe blev tilsat lidt ekstra vand

Ribe: Fanøs borgmester, Sofie Valbjørn (Alt.), kommer meget passende sejlende til Skibbroen i Ribe og tjansen som velkomsttaler lørdag formiddag ved den niende udgave af Ribes Maritim Dag. Men det samme gør en anden, noget overraskende gæst - en lille brun mink-hvalp, der efterfølgende piler afsted langs Skibbroen, inden den entrer en ny båd, der kan bringe den videre ud i verden. Måske til Fanø, der har fællesskab med Ribes maritime historie, som Sofie Valbjørn også minder om i sin tale:

- Ribe og Sønderho har en fælles historie. I Ribes glansperiode som handelsby var farvandet ind til Sønderho så dybt, at datidens største skibe kunne gå ind i havnen og omlaste til mindre skibe, der så kunne sejle videre til Ribe. Man kan sige, at Sønderho Havn var Ribe Havn - vi var tæt forbundne. På Fanø har en forening i årevis arbejdet for at genetablere den gamle sejlrende, der forbinder Sønderho med Ribe, og i foråret startede den udgravning langt om længe, siger Sofie Valbjørn blandt andet, inden hun takker foreninger og borgere for at holde fast i traditionerne og videreformidle historien.