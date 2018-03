Festlig reception hos Ribe Camping: Farvel til Sanne og Finn - goddag til Anne og Jonas

Selvom indbydelserne var udsendt som en goddag-farvel-reception, så var de fleste nok kommet for at sige farvel til Sanne og Finn. Der var taler fra familiemedlemmer, digte fra campister og hilsner fra venner og samarbejdspartnere, og selvom festlighederne var tilsat en smule vemod, så var denne følelse overskygget af, at det nu er Jonas Grønbech Sørensen og Anne Schested Hansen, der overtager tøjlerne på den populære campingplads, der netop er blevet kåret som en af de fem bedste campingpladser i hele Danmark.

- Tak for alt. Tak for alt det vi har haft sammen, lød det fra en ældre kvinde, der gav krammere til det afgående par, inden hun gjorde plads til de næste i køen, der skulle sige pænt tak for den gode tid, de har haft sammen med Sanne Stammose og Finn Tonnesen.

Minder forsvinder ikke

- Det er ikke vemodigt at stoppe, og vi har vænnet os til tanken. Vi er bare glade for, at vi har kunnet være med til at skabe en så flot plads, og det synes vi egentlig selv er en imponerende bedrift, sagde Sanne Stammose, der fint fik sat ord på den følelse, hun stod med midt i regnen af gaver og fine ord.

- Minderne forsvinder jo ikke, bare fordi man stopper med at arbejde.

For Jonas Grønbech Sørensen og Anne Schested Hansen handler det om at videreføre det arbejde, der er sat i gang. De vil ikke ændre noget, ud over i det små at forsøge at sætte deres personlige præg på stedet, og begge forklarer de, at de er blevet taget rigtigt godt imod af nye som ældre campister.

To af dem er tyske Bernd og Bine Heyne, og for dem er de nye ejere det fjerde par, siden de første gang kom på pladsen i pinsen 1985.

I dag er både campingvognen og pladsen den samme, og som de gæster, der har været hos Ribe Camping i længst tid ville de naturligvis også sige pænt farvel til Sanne Stammose og Finn Tonnesen, der fremover skal koncentrere sig om at slappe mere af og arbejde med udlejningsejendomme fra hjemmet i Tistrup-området, når deres arbejde hos Ribe Camping officielt ophører ved midnat mellem lørdag og søndag.