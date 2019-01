Festlig fotoserie: De hjemløse festede i Musikhuset

Else Zippor, strithåret chef for tilbuddene til voksne i knibe i Esbjerg Kommune

Fællessang og senere kædedans var med til at binde hjemløse, udsatte, frivillige og de ansatte fra byens institutioner for de hjemløse sammen. Foto: Martin Ravn

Lille Strit var glad: - Jeg har gået 25 år på de danske landeveje med min hund. Men jeg er blevet for gammel, og min hund er død. Nu har jeg lige fået denne her hvalp, som er næsten ni uger gammel.

Og uanset hvor jeg satte mig, kunne jeg få en røverhistorie, som viste sig at komme direkte fra virkeligheden og dagligdagen lidt uden for Musikhusets glasfacader.

Det kunne være endt galt

Ved et andet bord fik jeg kørestolsrøveren Brians historie om dengang, han for et par måneder siden gik ned med jalousi og ville dræbe to mænd, som var ude efter hans kone. Drabene blev dog ikke til noget, så i stedet forsøgte han at begå et røveri mod en tankstation med en attrappistol.

- Men politiet vidste jo ikke, det var en attrap, og at jeg ville have dem til at skyde mig. Men det gjorde de heldigvis ikke. Og nu har jeg det bedre, fortalte han. Og lovede, at han godt vil fortælle hele historien i avisen en anden dag.

Social- og tilbudschef Else Zippor fra kommunen var med til at udlevere mad og syntes, det var en fed målgruppe, som De Hjemløses Venner holder nytårskur for. Og da hendes tjans var klaret, sad hun da også hurtigt nede ved et af bordene i snak med en af de hjemløse.

Hun var med som frivillig for første gang og har kun arbejdet i Esbjerg i et halvt år.

- Jeg synes, det er en vild fest, som byen bakker op om. Et super koncept, sagde den strithårede chef for tilbuddene til voksne i knibe, mens hun øste rundhåndet op af ribbensstegen med god sovs og kartofler til.