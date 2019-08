Festlig afslutning på byfesten i Vejrup

- Vi vandt tre år i træk, men sidste år fik vi ikke pokalen, selv om vi selv syntes, at vi havde fortjent den. i år har vi givet den hele armen, for vi vil vinde igen, griner Ida Søby Fogh, der sammen med resten af gruppen har lavet et imponerende setup med en hyldest til afdøde Kim Larsen.

Der var i år fem deltagende hold i det afsluttende optog ved byfesten i Vejrup, nemlig "De Fortabtes Haveje", "Cirkus Vibæk", en skoleklasse med reklame for E-sport, en militærvogn med klimatosser, en flok piger på kæpheste og så festudvalget, der gav den som Olsenbanden, men de talte ikke med som officielle deltagere.Årets vinder blev "Cirkus Vibæk", der består af beboere på Vibækvej, nummer to blev "De Fortabtes Haveje", og "Klimatosserne" blev nummer tre.

"De Fortabte" har lagt mange kræfter i projektet, erkender Ida Søby Fogh.

- Vi mødtes første gang for et halvt års tid siden og har holdt fem-seks møder siden for at planlægge og udvikle idéer, og så har vi brugt fem dage på at bygge vognen her op, fortæller hun.

Starten på optoget nærmer sig, og de andre deltagende hold dukker op.

- Shit, hvad er nu det, råber et par af "De Fortabte", da de ser noget højt dukke op bag træerne et stykke væk.

Det viser sig at være toppen af et stort cirkustelt på en vogn, og bagved kommer en traktor med et bur, hvori to kalve er blevet klædt ud som løver.

- Der er godt nok nogen, der har oppet sig i år, bliver der mumlet nervøst, men stadig anerkendende, for "De Fortabte" glæder sig trods konkurrencen over, at der er god opbakning til optoget.