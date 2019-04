Festlig åbning af Fanø Bryghus

Og mange havde da også taget turen med færgen fra netop Esbjerg for at deltage i festlighederne.

- Der er tale om en investering i fremtiden. Og udover vi nu kan nå at følge med, når der skal skænkes øl til de lokale og til øens mange turister, er der nu også plads til de mange gæster fra fastlandet, siger Erik Bang Lauridsen, der tæller ejerkredsen sammen sønnen Per Bang Laurisen og Henrik Styrup.

Anledningen var genindvielsen af bryggeriet på Strandvejen i Nordby, der er blevet bygget om for 6 millioner kroner. En ombygning, der betyder, at man nu har plads til godt 80 gæster.

Ejerkredsen, Erik og Per Bang Lauridsen og Henrik Styrup, tog imod de mange gæster sammen med brygmester direktør Sofie Jansen og brygmester Steve Rold. Bryghuset er blevet bygget om for 6 millioner kroner, og der er blevet plads til 80 gæster i de nye lokaler. Foto Flemming Larsen

Har bygget om siden december

Således deltog der godt 400 i receptionen onsdag eftermiddag, og da temperaturen samtidig bød på 20 grader var husets direktør Sofie Jansen og brygmester Steve Rold travlt beskæftiget bag hanerne.

- Vi begyndte at bygge om i december, så nu glæder vi os til for alvor at kunne tage den nye del af huset i brug, sagde Erik Bang Laurisen. Tanken er, at der fremover kun skal serveres lokalt brygget øl i de nye lokaler.

Udover en ny, stor udendørs træterrasse tæller den nye ombygning også en bardisk med 10 udskænkningshaner.

Erik Bang Laurisen-familien overtog bryggeriejendommen tilbage i 2008 Her 10 år senere er bryggeri og ejendommen blevet samlet i et selskab.

- Nu glæder vi os bare til at komme til at brygge masser af godt øl, lød det fra ejerkredsen, der nævner, at bryggeriets kerneområde fortsat er, at brygge godt øl.