Festivallukning bør give stof til eftertanke for hele Esbjerg

Thomas Kristensen har gennem ti år været pladevender på Esbjerg Rock Festival og et fast indslag i Eldoradoteltet. Han mener, at byen og befolkningen må kigge indad efter festivalens lukning. Arkivfoto: Soffi C. Larsen

Thomas Kristensen, der har vendt plader på Esbjerg Rock Festival de seneste ti år, er ked af, at der ikke bliver mere fest i Vognsbølparken. Han opfordrer samtidig esbjergenserne til at kigge på sig selv i stedet for at pege fingre ad arrangørerne.

Esbjerg: Nyheden om, at Esbjerg Rock Festival lukker og slukker efter 28 år har gjort ondt på Thomas Kristensen, der til daglig arbejder på TV 2 Sporten som kommentator og vært. Han kommer fra Esbjerg og har været discjockey på Esbjerg Rock Festival de seneste 10 år, og han har deltaget i omkring tyve af de afholdte festivaler. - Det er enormt trist, og jeg bliver ked af det. Allermest på byens vegne. Det er ærgerligt for byens befolkning, at Danmarks femtestørste by ikke kan holde gang i en festival, siger Thomas Kristensen. Han bider mærke i, at der indenfor de senere år er opstået helt nye festivaler og koncepter i for eksempel Odense og Århus, og de samler rask væk mange tusinde tilskuere. - Det er er jo efterhånden 10-15 år siden, at der har været 10.000 mennesker til rock i Gryden i Esbjerg, så jeg ser sådan set også det her som et bevis på, at esbjergenserne ikke for alvor vil det her. Der skal jo nærmest være 21 grader og skyfrit, før folk tager sig sammen og køber en billet, siger Thomas Kristensen.

80'er-tema Mange har kritiseret arrangørerne for at gå væk fra 80'er-temaet og i stedet satse mere på nutidige artister, men den køber Thomas Kristensen ikke. - Man havde 80'er-tema i 10 år, men mange glemmer vist, at de sidste 3-4 år med nostalgi på programmet kom folk altså heller ikke ud på festivalpladsen. Jeg mener faktisk, at man holdt fast i 80'er-temaet i for mange år, og jeg forstår godt skiftet til mere mainstreamnavne. Det er simpelthen for nemt at pege fingre ad arrangørerne. I rigtig mange år har det været én mands økonomi, der har været på spil, og der er taget masser af chancer. Lader man den indre film rulle, så har der været masser af helt unikke navne på scenen. Tag for eksempel Def Leppard, men ikke en gang det band kunne trække rigtig mange af huse. Tag Dizzy Mizz Lizzy, der blev sat på kort før festivalen i 2016. De havde tre udsolgte koncerter på Tobakken, men på rockfestivalen gav det måske 300 ekstra solgte billetter. Folk betaler gerne 400 eller 500 kroner for en billet til Nephew eller Kim Larsen, så kan man da ikke kalde 750 kroner for en billet til Esbjerg Rock festival for dyrt, siger Thomas Kristensen.